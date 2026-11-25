बिहार में 20 और पुलों व राज्य उच्च पथों पर टोल टैक्स की दरें तय की गई हैं। कार, जीप, वैन और हल्के निजी वाहनों को टोल से छूट मिलेगी। कॉमर्शियल वाहनों से लंबाई के आधार पर चरणवार टोल वसूली शुरू होगी।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो: पथ निर्माण विभाग ने राज्य के और 20 पुलों और राज्य उच्च पथों पर टोल टैक्स की दरें तय की हैं। इससे पहले 32 पुलों और पथों पर टोल टैक्स कितना लगेगा, इसका निर्धारण किया गया था। विभाग के आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कार, जीप, वैन या हल्के निजी मोटर वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। कॉमर्शियल वाहनों से वसूली की कार्रवाई चरणवार शुरू की जाएगी। पुल और पथ की लंबाई के आधार टैक्स लिया जाएगा। जिन पुलों के लिए टोल टौक्स की दर तय हुई है, उनमें सकरी नदी पर बने वारसलीगंज-खरात पथ का पुल, गिरियक-पार्वती पथ पर पुल, मंझवे-गोविंदपुर पथ पर पुल, खगड़िया-सोनमंनखी पथ के बागमती नदी पर पुल, कांटी से रगई घाट पथ के गंडक नदी पर पुल, मैथी-बखरी-पिलखी पथ पर पुल, हसनपुर-सखुआ घाट पथ के करेह नदी पर पुल, बड़हिया-कृष्णा चौक से रामपुर के बीच सुरजीचक पुल, सनहौला-बैसा-हनवारा पथ के गेड़िया नदी पर पुल, बलुआहा घाट से गंडोल पथ के कोसी नदी पर बने पुल, विशनपुर-अतरवेल पथ के अराई नदी पर पुल शामिल हैं।

20 और पुलों- हाइवे का टोल टैक्स तय इसके अलावा हसनपुर-सोहरवारा-सती घाट पथ के करेह नदी पर पुल, फतेहपुर से मोहनपुर-बाराचट्टी के बीच फल्गू नदी पर पुल, रोसड़ा-बहेड़ी पथ के करेह नदी पर पुल और घोशी-सुखियावां पथ के फल्गू नदी पर पुल शामिल हैं। चौतरवा-बंसी पथ के धनहा-रतवल पथ, मखदुमपुर-सोनावा-बौड़ी हुलासगंज पथ, गया-परैया-गुरारू पथ, बेला श्रीपुर बराबर लिंक खिजासराय पथ, अलौली शहरबन्नी पथ के फूलतौरा घाट पथ पर भी दर तय हुई है।

विभाग ने तय किया है कि वैन, कार, जीप व अन्य व्यावसायिक हल्के वाहनों पर 1.25 रुपये प्रति किमी टोल टैक्स लगेगा। छोटे व्यावसायिक वाहनों (मिनी बस-माल वाहन) पर 2 रुपये प्रति किमी, बस और ट्रक, जो दो धुरी वाले हैं, उनपपर 4.25 रुपये प्रति किमी और तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन पर 4.60 रुपये प्रति किमी के हिसाब से टोल टैक्स लगेगा। इससे पहले 29 राज्य उच्च पथों और तीन बड़े पुलों पर टोल टैक्स की दरें तय की गई थी।