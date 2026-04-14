विकास का वादा, नीतीश का खास जिक्र; पहले भाषण में क्या बोले बिहार के नए ‘सम्राट’
सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को उनके नाम की घोषणा होने के बाद वह पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने बिहार को समृद्ध बनाने की बात कही।
सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को उनके नाम की घोषणा होने के बाद वह पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने बिहार को समृद्ध बनाने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीएल संतोष और शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। उन्होंने कहाकि हम शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करते हैं कि पार्टी की विचारधारा को शीर्ष पर रखते हुए भारत को सबसे आगे रखा जाएगा।
उन्होंने बहुत कुछ सिखाया
इस दौरान सम्राट चौधरी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहाकि नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ सिखाया है। कैसे सरकार चलाई जाती है। कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा। कैसे बिहार का विकास होगा। बिहार में कैसे लोकतंत्र स्थापित होगा। उन्होंने कहाकि जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित बनाने का सपना देखा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम सभी भाई मिलकर बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित करेंगे।
संगठन को मजबूत बनाने पर जोर
सम्राट चौधरी ने कहाकि इसके लिए संगठन को मजबूत बनाना है। सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से ऊपर उठकर हर किसी के पास पहुंचाना है। चाहे पिछड़े हों, अतिपिछड़े हों, दलित हों, महादलित समाज हों, सभी तक विकास को पहुंचाना है। उन्होंने कहाकि सबका साथ, सबका विकास का सपना जो प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है उस सपने को पूरा करना है।
30 साल से कर रहा काम
इससे पहले सम्राट चौधरी ने कहाकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपने जीवन में लगातार काम करने का मौका दिया है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं। लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं थी। उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से इस पार्टी से जुड़ा। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा।
पार्टी का जताया आभार
बिहार के नए सीएम बनने जा रहे सम्राट चौधरी ने कहाकि भाजपा ने कभी प्रदेश पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधानपरिषद के नेता के तौर पर और संगठन के सर्वोच्च पद, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने काम करने का मौका दिया। उन्होंने कहाकि साल 2024 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब भी डिप्टी सीएम के तौर पर काम करने काम मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता हमें बहुमत देकर मोदी जी और नीतीश जी की विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।