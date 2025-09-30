Today after seeing this photo you must be feeling scared Whom did Pawan Singh target after meeting Shah Nadda Kushwaha आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा... शाह-नड्डा और कुशवाहा से मिलने से बाद पवन सिंह ने किसको घेरा?, Bihar Hindi News - Hindustan
आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा... शाह-नड्डा और कुशवाहा से मिलने से बाद पवन सिंह ने किसको घेरा?

भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने मंगलवार को तीन बड़ी सियासी मुलाकातें की। पहले वो उपेंद्र कुशवाहासे मिले, फिर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। जिसके बाद एक्स पर किए पोस्ट में फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के साँप लोट रहा होगा। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 30 Sep 2025 10:10 PM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह सियासी पारा बढ़ा दिया। जब मंगलवार को उन्होने तीन बड़ी मुलाकातें की। सबसे पहले वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा से मिले, और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। अब पवन सिंह ने एक्स पर तीनों मुलाकातों की फोटो शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा। जिसमें उनका निशाना किस ओर है, ये सवाल बना हुए है।

एक्स पर पवन सिंह ने लिखा कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा। लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते है। आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा से मुलाक़ात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा।

इन मुलाकातों के बाद साफ हो गया है कि पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी हो गई। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने पहले पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से कराई। इस दौरान तावड़े ने कहा कि पवन को उपेंद्र कुशवाहा ने आशीर्वाद दिया है। आने वाले चुनाव में पवन सिंह बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अमित शाह से भी भोजपुरी एक्टर की 30 मिनट तक मुलाकात चली।

आपको बता दें बीते लोकसभा चुनाव में काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। लेकिन दोनों का हार का सामना करना पड़ा। और काराकाट की सीट महागठबंधन के खाते में चली गई थी। ऐसे मे पवन सिंह की बीजेपी में वापसी और उपेंद्र कुशवाहा से मनमुटाव का अंत शाहबाद में एनडीए को मजबूती देने वाला साबित हो सकता है।