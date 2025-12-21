ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाया अलाव; दम घुटने से दादी-पोती की मौत, परिवार में मातम

संक्षेप: गयाजी में दादी और 4 महीने की पोती की मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए कमरे में आग जलाई थी। धुएं के चलते दम घुटने से जान चली गई। बच्ची की मां की भी तबीयत बिगड़ गई है। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना दखिनगांव की है।

गया जी जिले के वजीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के दखिनगांव में शनिवार की देर रात दम घुटने से एक नवजात बच्ची और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के पिता रोहित मालाकार ने बताया कि उनकी 85 वर्षीय दादी रेखा देवी, पत्नी रूपा कुमारी और चार माह की बेटी आरोही कुमारी एक ही कमरे में सोई हुई थीं। ठंड से बचने के लिए कमरे में दो बोरसी जला कर रखी गई थी। कमरे में केवल एक खिड़की थी, जिसे ठंडी हवा से बचने के लिए प्लास्टिक से ढक दिया गया था। सुबह जब घर के अन्य सदस्य कमरे में पहुंचे तो तीनों अचेत अवस्था में मिले।

घटना के बाद आनन-फानन में तीनों को इलाज के लिए चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रेखा देवी और नवजात आरोही कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं रूपा कुमारी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार संभवतः बोरसी से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे यह हादसा हुआ।