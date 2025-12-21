Hindustan Hindi News
ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाया अलाव; दम घुटने से दादी-पोती की मौत, परिवार में मातम

गयाजी में दादी और 4 महीने की पोती की मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए कमरे में आग जलाई थी। धुएं के चलते दम घुटने से जान चली गई। बच्ची की मां की भी तबीयत बिगड़ गई है। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना दखिनगांव की है।

Dec 21, 2025 07:33 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, वजीरगंज (गया जी)
गया जी जिले के वजीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के दखिनगांव में शनिवार की देर रात दम घुटने से एक नवजात बच्ची और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के पिता रोहित मालाकार ने बताया कि उनकी 85 वर्षीय दादी रेखा देवी, पत्नी रूपा कुमारी और चार माह की बेटी आरोही कुमारी एक ही कमरे में सोई हुई थीं। ठंड से बचने के लिए कमरे में दो बोरसी जला कर रखी गई थी। कमरे में केवल एक खिड़की थी, जिसे ठंडी हवा से बचने के लिए प्लास्टिक से ढक दिया गया था। सुबह जब घर के अन्य सदस्य कमरे में पहुंचे तो तीनों अचेत अवस्था में मिले।

घटना के बाद आनन-फानन में तीनों को इलाज के लिए चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रेखा देवी और नवजात आरोही कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं रूपा कुमारी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार संभवतः बोरसी से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे यह हादसा हुआ।

परिजन राहुल कुमार ने बताया कि बीते दो माह से उक्त कमरे में सोने की व्यवस्था थी, लेकिन कमरे में दरवाजा नहीं था। शनिवार को ही नया दरवाजा लगाया गया था, जिसे रात में ठंड से बचने के लिए बंद कर दिया गया। इससे कमरे में हवा का आवागमन पूरी तरह रुक गया। हादसे में नवजात और उसकी परदादी की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। वहीं एक महिला जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है।