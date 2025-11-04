प्रशांत किशोर को शत्रुघ्न सिन्हा का साथ; ममता के MP ने जन सुराज के केसी सिन्हा को वोट देने कहा

संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस के नेता बने सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर की तारीफ की है और पटना की कुम्हरार सीट पर जन सुराज पार्टी के स्वजातीय कैंडिडेट गणितज्ञ प्रो. केसी सिन्हा को वोट देने की अपील की है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) तक पहुंचे सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की कुम्हरार सीट से जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के उम्मीदवार और गणित (मैथ) के मशहूर शिक्षक प्रोफेसर कृष्ण चंद्र सिन्हा उर्फ प्रो केसी सिन्हा का खुला समर्थन कर दिया है। भाजपा के टिकट में अपने लोगों (कायस्थ) के साथ अन्याय की बात करते हुए ममता बनर्जी की टीएमसी से आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर की भी तारीफ की है। कुम्हरार से भाजपा ने पांच बार के लगातार विधायक अरुण कुमार सिन्हा का टिकट काटकर संजय गुप्ता को टिकट दिया है। महागठबंंधन से कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं।

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर कल तीन ट्वीट किया है और प्रशांत किशोर के द्वारा गणित की किताबों के विद्वान लेखक केसी सिन्हा को कुम्हरार से लड़ाने के लिए साधुवाद दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने दूसरे ट्वीट में प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए उनका इंटरव्यू शेयर किया है और लोगों से उसे देखने कहा है। कभी भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने तीसरे ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी से भाजपा में ‘अपने लोगों’ को टिकट नहीं मिलने की शिकायत की है। माना जा रहा है कि अरुण सिन्हा का टिकट कटने को लेकर उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने इस ट्वीट के अंत में केसी सिन्हा को वोट करने की अपील ‘अपने लोगों’ से की है।