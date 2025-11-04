प्रशांत किशोर को शत्रुघ्न सिन्हा का साथ; ममता के MP ने जन सुराज के केसी सिन्हा को वोट देने कहा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTMC MP Shatrughna Sinha praises Prashant Kishor appeals to vote for Jan Suraaj Party KC Sinha in Kumhrar Patna
संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस के नेता बने सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर की तारीफ की है और पटना की कुम्हरार सीट पर जन सुराज पार्टी के स्वजातीय कैंडिडेट गणितज्ञ प्रो. केसी सिन्हा को वोट देने की अपील की है।

Tue, 4 Nov 2025 01:52 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) तक पहुंचे सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की कुम्हरार सीट से जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के उम्मीदवार और गणित (मैथ) के मशहूर शिक्षक प्रोफेसर कृष्ण चंद्र सिन्हा उर्फ प्रो केसी सिन्हा का खुला समर्थन कर दिया है। भाजपा के टिकट में अपने लोगों (कायस्थ) के साथ अन्याय की बात करते हुए ममता बनर्जी की टीएमसी से आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर की भी तारीफ की है। कुम्हरार से भाजपा ने पांच बार के लगातार विधायक अरुण कुमार सिन्हा का टिकट काटकर संजय गुप्ता को टिकट दिया है। महागठबंंधन से कांग्रेस के इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं।

शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर कल तीन ट्वीट किया है और प्रशांत किशोर के द्वारा गणित की किताबों के विद्वान लेखक केसी सिन्हा को कुम्हरार से लड़ाने के लिए साधुवाद दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने दूसरे ट्वीट में प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए उनका इंटरव्यू शेयर किया है और लोगों से उसे देखने कहा है। कभी भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने तीसरे ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी से भाजपा में ‘अपने लोगों’ को टिकट नहीं मिलने की शिकायत की है। माना जा रहा है कि अरुण सिन्हा का टिकट कटने को लेकर उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने इस ट्वीट के अंत में केसी सिन्हा को वोट करने की अपील ‘अपने लोगों’ से की है।

शत्रुघ्न सिन्हा अटल-आडवाणी युग में भाजपा के जरिए राजनीति में आए और तब उन्होंने बिहार में भाजपा का काफी प्रचार किया था। उन्हें दो बार राज्यसभा सांसद बनाया गया और वाजपेयी सरकार में वो मंत्री भी बनाए गए। सिन्हा 2009 में पटना साहिब से भाजपा के लोकसभा सांसद बने और 2014 में दोबारा जीते। कुम्हरार पटना साहिब लोकसभा के अंदर की छह विधानसभा सीटों में एक है। शत्रुघ्न सिन्हा पटना के रहने वाले हैं और कायस्थ जाति से आते हैं, जिसे बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। भाजपा ने कायस्थ जाति से 2020 में जीते तीन विधायकों में नितिन नबीन को छोड़कर बाकी दो का टिकट काट दिया है।

ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव देख चुके हैं प्रशांत किशोर

शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में पटना साहिब से भाजपा का टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए और वहां कुछ समय गुजारने के बाद टीएमसी में शामिल होकर 2022 में आसनसोल से उप-चुनाव लड़े और तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। 2024 में वो फिर आसनसोल से जीते हैं। यह याद दिला दें कि प्रशांत किशोर ने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए चुनाव रणनीति का काम देखा था।

रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
