बांकीपुर जीतने पर पीके की तारीफ करने वाले शत्रुघ्न लालू-राबड़ी से मिले, बोले- RJD सुप्रीमो जननेता

बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद शॉटगन ने लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव एक जननेता हैं और उनसे उनका पुराना संबंध रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर चर्चा में हैं। इससे पहले बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद शॉटगन ने पीके की जमकर तारीफ की थी और प्रशांत किशोर को कुशल युवा नेता कहा था। अब प्रशांत किशोर ने पटना में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान राबड़ी देवी भी मौजूद थीं और बिहारी बाबू ने दोनों की जमकर तारीफ भी की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से उनके आवास पर मुलाकात की।

दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे बात हुई। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू प्रसाद का स्वास्थ्य हाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी इस दौरान मौजूद रहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लालू परिवार के साथ उनका बहुत पुराना और गहरा पारिवारिक संबंध रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि लालू प्रसाद हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न रहें और दीर्घायु हों।

अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू प्रसाद के आवास पर उनसे मुलाकात के दौरान उनकी जमकर तारीफ की और उन्हें जननेता और एक बहुत अच्छा व्यक्ति बताया।शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ काफी बातचीत की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैं यहां सिर्फ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिलने आया था। लालू जी मेरे पुराने पारिवारिक मित्र हैं, वह एक बड़े कद के राजनेता और जननेता हैं। सबसे बढ़कर, वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी मैं पटना आता हूं, उनसे मिलता हूं।"

टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि वह लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से मुलाकात नहीं कर सके, क्योंकि वे किसी जरूरी काम से शहर से बाहर थे। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरी लालू जी और राबड़ी जी के साथ काफी बातचीत हुई। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा से की थी। कांग्रेस में कुछ समय रहने के बाद वह टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन से निपटने के तरीके को लेकर केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की शुक्रवार को आलोचना की थी, जबकि छात्रों के समर्थन में आगे आने के लिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी।

पीके की जीत पर क्या बोले थे शॉटगन तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर कहा था कि बिहार की राजनीति के काले बादलों के बीच यह एक उम्मीद की किरण है।शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने गृह नगर पटना के दौरे के दौरान 'पीटीआई-वीडियो' को दिए साक्षात्कार में यह बात कही थी।उन्होंने 'जेन-जी' के विरोध प्रदर्शन से निपटने में केंद्र की सत्तारूढ़ राजग सरकार के तरीके की आलोचना की थी। वहीं छात्रों के समर्थन में मजबूती से खड़े होने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सराहना भी की थी।