पटना में बनेगा तिरुपति बालाजी मंदिर; नीतीश सरकार ने 1 रुपए की लीज पर 10.11 एकड़ जमीन दी
राजधानी पटना को बहुत जल्द बड़ी धार्मिक पहचान मिलने वाली है। मोकामा खास क्षेत्र में तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण होगा। जिसके लिए नीतीश सरकार ने एक रुपए की लीज पर 10.11 एकड़ जमीन टीटीडी को दी है।
बिहार की राजधानी पटना को जल्द नई बड़ी धार्मिक पहचान मिलने वाली है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को पटना के मोकामा खास क्षेत्र में श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर बनाने के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से लागू हुआ है। जिसकी जानकारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बीआर नायडू ने एक्स पर ट्वीट करके दी।
उन्होने लिखा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य की राजधानी पटना में टीटीडी मंदिर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मोकामा खास क्षेत्र में 99 वर्षों के लिए 1 रुपए के सांकेतिक लीज़ रेंट पर 10.11 एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस निर्णय पर बधाई देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश का आभार।
वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होने कहा कि पटना में श्री वेंकटेश्वर मंदिर बनने से पूर्वी भारत के लाखों भक्तों को तिरुपति जैसी भव्यता और दर्शन का अवसर मिलेगा। यह कदम बिहार और आंध्र प्रदेश के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करेगा। बिहार चुनाव से पहले सितंबर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मोकामा में तिरुपति बालाजी मंदिर बनने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यह कदम मोकामा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा।