Tirhut Teacher MLC Result: तिरहुत में भूषण झा के बागी तेवर से बदले समीकरण, BJP के नरेंद्र प्रसाद सिंह जीते

बिहार विधान परिषद की तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट पर एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह ने सीपीआई के संजय कुमार सिंह को 594 मतों से हरा दिया। चुनाव में जीत-हार के समीकरण के साथ गठबंधन के वोटों और जन सुराज की दावेदारी की भी चर्चा रही।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बिहार विधान परिषद की तिरहुत शिक्षक पर भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ एनपी सिंह ने लेफ्ट पार्टी सीपीआई के कैंडिडेट संजय सिंह को लगभग 594 वोटों से हरा दिया है। तिरहुत एमएलसी सीट पर चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का मुकाबला नहीं रहा। शिक्षकों के वेतनमान, लंबित प्रमोशन, तबादले, चिकित्सा सुविधा और सेवा सुरक्षा जैसे सवालों ने चुनावी चर्चा के केंद्र में जगह बनाई। वहीं, स्नातक मतदाताओं के बीच रोजगार, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उठे।

CPI के संजय कुमार सिंह के हारने के प्रमुख कारणों में सबसे अहम यह रहा कि उन्हें अपने सहयोगी गठबंधन दलों के सहयोगियों से अपेक्षित मदद नहीं मिली। यहां तक कि घटक दलों के परंपरागत वोटर्स ने भी उनका साथ नहीं दिया। जनसुराज के प्रत्याशी श्यामनंदन कुमार यादव को कुल 1458 मत मिले। श्यामनंदन की दावेदारी ने भी संजय कुमार सिंह को ही नुकसान पहुंचाया।

जन सुराज में बगावत ने बदला शिक्षक सीट का समीकरण शिक्षक निर्वाचन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जन सुराज के उम्मीदवार चयन के बाद सामने आया। पार्टी ने पहले भूषण झा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद पार्टी ने श्यामनंदन यादव को उम्मीदवार बनाया। भूषण झा ने पार्टी छोड़ने के पीछे संगठन की कार्यप्रणाली और अपनी बात रखने को लेकर असहमति जताई थी। इससे मुकाबला और बहुकोणीय हो गया।

जीत के बाद शिक्षकों की उम्मीदों पर टिकी नजरें चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के बदलते समीकरण, नेताओं के वादों और आरोप-प्रत्यारोप ने मुकाबले को नया मोड़ दिया। मंगलवार को शिक्षक सीट पर भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह की जीत के बाद यह बहस और तेज हुई कि शिक्षकों ने राजनीतिक समर्थन के साथ अपनी अपेक्षाओं को भी कितना महत्व दिया।

सातवें वेतनमान और प्रमोशन पर टिकी शिक्षकों की उम्मीदें शिक्षक निर्वाचन में सबसे प्रमुख मुद्दा सातवें वेतनमान का रहा। शिक्षकों के साथ वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के कर्मियों की समस्याएं, लंबित प्रमोशन, तबादले और सेवा सुरक्षा भी चुनावी विमर्श में शामिल रहे। इससे पहले स्नातक क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा के समर्थन में आए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को सातवां वेतनमान और तबादले की समस्या दूर करने का भरोसा दिया था। इस तरह वेतनमान का सवाल सिर्फ प्रत्याशियों के घोषणापत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा होती रही।