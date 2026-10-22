तिरहुत टाउनशिप का कोर एरिया 1191 एकड़ होगा, मुजफ्फरपुर के 9 गांवों का पहले चरण में विकास
मुजफ्फरपुर जिले में प्रस्तावित तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप के कोर एरिया को 1191 एकड़ तक विस्तारित किया गया है। इसमें मड़वन और कुढ़नी प्रखंड के कुल 9 गांवों को रखा गया है। कोर एरिया का विकास सबसे पहले होगा। यहीं से टाउन प्लानिंग की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में काम होगा।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को 800 एकड़ से बढ़ाकर 1191 एकड़ किया जाएगा। कोर एरिया में सबसे पहले टाउन प्लानिंग के तहत विकास किया जाएगा। इसके बाद टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में काम होगा। मुजफ्फरपुर जिले में प्रस्तावित तिरहुत टाउनशिप परियोजना में दो प्रकार के क्षेत्रों- कोर और विशेष एरिया का निर्धारण किया गया है। कोर एरिया टाउनशिप का वह हिस्सा है, जहां प्रारंभिक विकास की शुरुआत होगी। मुजफ्फरपुर जिले के 9 गांवों को कोर एरिया में रखा गया है।
नगर आवास और विकास विभाग ने टाउनशिप परियोजना का संकल्प जारी कर दिया है। बिहार में बढ़ते आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए तिरहुत समेत चार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को सबसे पहले विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत एक बड़े और व्यापक क्षेत्र में टाउनशिप का प्रारंभिक विकास सुनिश्चित करने के मकसद से कोर क्षेत्र को विस्तारित किया जाएगा। बिहार में कुल 12 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है।
ये गांव कोर एरिया में शामिल
तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप योजना के कोर एरिया में कुल 9 गांव शामिल किए गए हैं। इनमें मड़वन प्रखंड के 8 गांव- मड़वन खुर्द, विशुनपुर गोविंद, भटौना, खलीलपुर, आरिजपुर, मकदुमपुर कोदाना, बोरबाड़ा और मंसूरपुर चमरूआ को रखा गया है। वहीं, कुढ़नी प्रखंड का एक गांव मोथा उर्फ चक हारूण को भी रखा गया है।
निर्माण कार्य या जमीन खरीद के लिए लेना होगा लोन
सैटेलाइट टाउनशिप के विकास और भूमि अधिग्रहण या खरीद के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत होगी। इसकी व्यवस्था बाजार से लोन लेकर की जाएगी। लोन का प्रबंध करने से पहले राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। बाद में संबंधित प्राधिकार के स्तर से लोन को चुकाया जाएगा। इसके लिए व्यावसायिक और अन्य पुनर्गठित जमीन के टुकड़ों की नीलामी/ बिक्री के अलावा अन्य वसूल किए गए शुल्कों से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल होगा।
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 और बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत टाउनशिप का विकास होगा।
विस्तारित आयोजना क्षेत्र के प्रस्ताव में तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप भी शामिल किया गया है। संबंधित इलाके के अगले 20 वर्षों की संभावित आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत तीन शहरी प्रशासनिक इकाइयां होंगी। इनमें मुजफ्फरपुर नगर निगम, कांटी नगर परिषद और माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत समेत 274 राजस्व ग्राम शामिल हैं।
विकास के लिए होगी जमीन की विशेष व्यवस्था
टाउनशिप की योजना को शुरुआती गति प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से कोर क्षेत्र और उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के लिए जमीन उपलब्धता जरूरी है। इसके लिए टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त भी जरूरत के अनुसार जमीन की खरीद या अधिग्रहण किया जाएगा।
नगर विकास विभाग के मुताबिक अग्रिम भूमि की उपलब्धता से राज्य सरकार टाउनशिप का मास्टर प्लान आधारित विकास तेज गति से हो सकेगा। सड़क, पानी, बिजली, पार्क और अन्य संरचनाओं और आधुनिक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित होने पर स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही रोजगार का भी सृजन होगा। इससे आसपास के क्षेत्रों का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।