तिरहुत टाउनशिप का कोर एरिया 1191 एकड़ होगा, मुजफ्फरपुर के 9 गांवों का पहले चरण में विकास

मुजफ्फरपुर जिले में प्रस्तावित तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप के कोर एरिया को 1191 एकड़ तक विस्तारित किया गया है। इसमें मड़वन और कुढ़नी प्रखंड के कुल 9 गांवों को रखा गया है। कोर एरिया का विकास सबसे पहले होगा। यहीं से टाउन प्लानिंग की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में काम होगा।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के कोर क्षेत्र को 800 एकड़ से बढ़ाकर 1191 एकड़ किया जाएगा। कोर एरिया में सबसे पहले टाउन प्लानिंग के तहत विकास किया जाएगा। इसके बाद टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में काम होगा। मुजफ्फरपुर जिले में प्रस्तावित तिरहुत टाउनशिप परियोजना में दो प्रकार के क्षेत्रों- कोर और विशेष एरिया का निर्धारण किया गया है। कोर एरिया टाउनशिप का वह हिस्सा है, जहां प्रारंभिक विकास की शुरुआत होगी। मुजफ्फरपुर जिले के 9 गांवों को कोर एरिया में रखा गया है।

नगर आवास और विकास विभाग ने टाउनशिप परियोजना का संकल्प जारी कर दिया है। बिहार में बढ़ते आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए तिरहुत समेत चार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को सबसे पहले विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत एक बड़े और व्यापक क्षेत्र में टाउनशिप का प्रारंभिक विकास सुनिश्चित करने के मकसद से कोर क्षेत्र को विस्तारित किया जाएगा। बिहार में कुल 12 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है।

ये गांव कोर एरिया में शामिल तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप योजना के कोर एरिया में कुल 9 गांव शामिल किए गए हैं। इनमें मड़वन प्रखंड के 8 गांव- मड़वन खुर्द, विशुनपुर गोविंद, भटौना, खलीलपुर, आरिजपुर, मकदुमपुर कोदाना, बोरबाड़ा और मंसूरपुर चमरूआ को रखा गया है। वहीं, कुढ़नी प्रखंड का एक गांव मोथा उर्फ चक हारूण को भी रखा गया है।

निर्माण कार्य या जमीन खरीद के लिए लेना होगा लोन सैटेलाइट टाउनशिप के विकास और भूमि अधिग्रहण या खरीद के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत होगी। इसकी व्यवस्था बाजार से लोन लेकर की जाएगी। लोन का प्रबंध करने से पहले राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। बाद में संबंधित प्राधिकार के स्तर से लोन को चुकाया जाएगा। इसके लिए व्यावसायिक और अन्य पुनर्गठित जमीन के टुकड़ों की नीलामी/ बिक्री के अलावा अन्य वसूल किए गए शुल्कों से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल होगा।

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 और बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत टाउनशिप का विकास होगा।

विस्तारित आयोजना क्षेत्र के प्रस्ताव में तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप भी शामिल किया गया है। संबंधित इलाके के अगले 20 वर्षों की संभावित आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत तीन शहरी प्रशासनिक इकाइयां होंगी। इनमें मुजफ्फरपुर नगर निगम, कांटी नगर परिषद और माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत समेत 274 राजस्व ग्राम शामिल हैं।

विकास के लिए होगी जमीन की विशेष व्यवस्था टाउनशिप की योजना को शुरुआती गति प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से कोर क्षेत्र और उसके बाहर विशेष क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संबद्ध संरचनाओं के लिए जमीन उपलब्धता जरूरी है। इसके लिए टाउन प्लानिंग स्कीम के अतिरिक्त भी जरूरत के अनुसार जमीन की खरीद या अधिग्रहण किया जाएगा।