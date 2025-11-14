Hindustan Hindi News
Tirhut region election results muzaffarpur sitamarhi sheohar tejashwi yadav tej pratap yadav mahua seat
Tirhut Election Results Live: तिरहुत में मतगणना शुरू, एनडीए फिर बजाएगा डंका; महुआ से तेज प्रताप आगे

Tirhut Election Results Live: तिरहुत में मतगणना शुरू, एनडीए फिर बजाएगा डंका; महुआ से तेज प्रताप आगे

संक्षेप: Tirhut Election Results Live: बिहार विधानसभा चुनाव में तिरहुत प्रमंडल एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए काफी मायने रखता है। इस प्रमंडल में राघोपुर और महुआ समेत कई हॉट सीट्स हैं। राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव मैदान में हैं। इस क्षेत्र में चार जिलों की कुल 28 सीटें हैं। 

Fri, 14 Nov 2025 08:26 AM
Tirhut Election Result Live: तिरहुत प्रक्षेत्र के चार जिलों की 28 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस क्षेत्र में 11 फीसदी ज्यादा मतदान हुआ है। इतिहास देखें तो तिरहुत में एनडीए का दबदबा रहता था। तिरहुत प्रमंडल की चर्चित सीटों में राघोपुर, महुआ, गायघाट और शिवहर विधानसभा सीटें हैं। राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार हैं। हसनपुर सीट छोड़कर इस बार लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ सीट से उतरे हैं। इस बार वह अपनी बनाई पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। गायघाट सीट पर एलजेपी की सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह मैदान में है। इसके अलावा शिवहर सीट पर आरजेडी के नवनीत कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता और दादा इस सीट पर कुल आठ बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं।

Tirhut Election Result Live सुबह 8:20 बजेः शुरुआती रुझान के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने बढ़त बनाई है। हालांकि अभी केवल पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं। तेज प्रताप इस बार अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वह महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। हसनपुर सीट छोड़कर वह महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं।

Tirhut Election Result Live सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

क्या है सियासी समीकरण?

तिरहुत प्रमंडल में कुल 28 सीटें हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 11 सीटें, वैशाली और सीतामढ़ी में आठ-आठ और शिवहर जिले में सिर्फ एक सीट आती है। 2020 की बात करें तो यहां बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं। 2015 में तिरहुत प्रमंडल में बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला हुआ था। हालांकि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थीं।

राघोपुर सीट की बात करें तो यहां से तेजस्वी यादव के खिलाफ पिछली बार के उम्मीदवार सतीश कुमार पर भरोसा जताया है। 2010 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर राबड़ी देवी को हराया था। वहीं जनसुराज पार्टी ने राघोपुर सीट से चंचल कुमार को उतारा है। शिवहर से आरजेडी के नवनीत कुमार के खिलाफ जेडीयू ने श्वेता गुप्ता को मैदान में उतारा है। वहीं जनसुराज पार्टी ने नीरज सिंह को टिकट दिया है। महुआ से तेज प्रताप के खिलाफ आरजेडी ने मुकेश कुमार रौशन को टिकट दिया है। वहीं गायघाट से एलजेपी की कोमल सिंह के खिलाफ आरजेडी ने निरंजन रॉय को उतारा है।

तिरहुत को एनडीए का गढ़ माना जाता है और ऐसे में उसके पास अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में पिछड़ा वर्ग, दलितऔर मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। यहां की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी रहती है। इस क्षेत्र में मुस्लिम और यादव वोटर्स के साथ भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और दलित वोटर भी हैं।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
