तिरहुत स्नातक से बंशीधर ब्रजवासी दूसरी बार निर्दलीय MLC बने, जेडीयू के अभिषेक झा को बड़े अंतर से हराया
बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने जेडीयू के अभिषेक झा को 9147 वोटों के बड़े अंतर से हराया। आरजेडी की रश्मि गौतम तीसरे नंबर पर रहीं। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार विमोहन कुमार एलिमिनेश राउंड में बाहर हो गए।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान टीम। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अभिषेक झा को 9147 वोटों से हराया। ब्रजवासी को 31832 वोट मिले, जबकि जेडीयू के अभिषेक झा 22685 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दूसरी वरीयता के मतों के सहारे ब्रजवासी ने जीत हासिल की और पहले राउंड से बनाई बढ़त अंत तक कायम रखी। 2023 के उपचुनाव में भी बंशीधर ने अभिषेक झा को हराया था।
तिरहुत स्नातक सीट पर मतगणना मंगलवार देर शाम शुरू हुई, जो बुधवार शाम तक जारी रही। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी। पहली वरीयता के पहले राउंड की गिनती में उन्होंने जेडीयू के अभिषेक झा पर 1074 वोटों की लीड ले ली, जो अंत तक जारी रही।
पहली वरीयता की गिनती से नहीं हो पाया फैसला
तिरहुत स्नातक में पहली वरीयता के मतों की 11 राउंड की गिनती बंशीधर ब्रजवासी को 25202 वोट मिले। जेडीयू के अभिषेक झा को 19913 मत मिले। इनके अलावा राजद उम्मीदवार रश्मि गौतम 14931 और डॉ. विमोहन कुमार 2327 मत ही जुटा पाए।
एलिमिनेशन राउंड में बाहर हो गए जन सुराज उम्मीदवार
जन सुराज के उम्मीदवार विमोहन कुमार को प्रथम वरीयता के 2327 मत ही मिले। इस तरह प्रमुख उम्मीदवारों में वेो पहले थे, जिनको एलिमिनेशन राउंड में बाहर का रास्ता देखना पड़ा। विमोहन के दूसरी वरीयता के वोटों को दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया। अंतिम तौर पर बंशीधर ब्रजवासी 31832 और अभिषेक झा 22685 मत पाने में सफल रहे। जबकि राजद की रश्मि गौतम को 15606 मत मिले।
पांचवें राउंड के बाद छंटने लगी समर्थकों की भीड़
तिरहुत स्नातक सीट पर पांच राउंड की मतगणना पूरी होते ही रूख साफ होने लगा। कम वोट पाने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थक काउंटिंग सेंटर से निकलने लगे। बुधवार दोपहर बाद दोपहर बाद विमोहन और रश्मि गौतम के समर्थक भी निकल गए। बंशीधर ब्रजवासी और अभिषेक झा के समर्थक नतीजों की घोषणा होने तक टिके रहे।
बंशीधर उपचुनाव जीतकर पहली बार एमएलसी बने, अभिषेक को दूसरी बार हराया
दिसंबर 2024 में तिरहुत स्नातक पर हुए उपचुनाव में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने निर्दलीय जीतकर सभी को चौंका दिया था। उस समय यह सीट जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे से खाली हुई थी, क्योंकि वे लोकसभा चुनाव जीतकर सीतामढ़ी से सांसद बन गए थे। 2024 के उपचुनाव में भी जेडीयू के अभिषेक झा, बंशीधर के सामने हारे थे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।