तिरहुत की हार से जेडीयू में उबाल, देवेश ठाकुर बोले- NDA नेताओं का दिल साफ नहीं, BJP विधायक ने दी नसीहत
तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर जेडीयू के अभिषेक झा की हार के बाद एनडीए में घमासान मच गया है। जेडीयू अपने सहयोगी दलों पर उदासीनता का आरोप लगा रही है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी अपनी भड़ास निकाली, तो भाजपा विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने उन्हें नसीहत भी दे दी।
बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में नाराजगी दिख रही है। खासकर तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा की हार का ठीकरा सहयोगी दलों के नेताओं पर फोड़ा जा रहा है। अभिषेक ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में एनडीए के भीतर चक्रव्यूह रचे जाने की बात कही और खुद को अभिमन्यु बताया। अब सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अभिषेक की बात को जायज ठहराया है। देवेश ने भी कहा कि इस चुनाव में बहुत से एनडीए नेताओं का दिल साफ नहीं था। उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ था। इस पर रीगा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने उन्हें हल्का बयान ना देने की नसीहत दे दी।
देवेश चंद्र ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभिषेक झा की बात में सच्चाई है। एनडीए के अंदर सहयोगी दलों के बहुत से नेताओं का दिल साफ नहीं था। उनकी अभिषेक झा से दुश्मनी नहीं थी। उनके सामने देवेश ठाकुर दिख रहे थे। तिरहुत स्नातक चुनाव में जेडीयू की हार पर सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा, "उनके मन में था कि देवेश ठाकुर कमजोर समाज का होकर कद्दावर कैसे बनते जा रहा है। दुश्मनी इधर (मुझसे) थी, निशाना उधर (अभिषेक झा पर) था। लेकिन समय सबको देखता है, सबको मौका देता है। ऐसी बातों को कोई भूलता नहीं है। जिन लोगों से जिंदगी भर मदद ली, उन्हीं को धोखा देने का काम किया।"
जेडीयू सांसद ने कहा कि आज तक उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी सहयोगी दल के नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कभी उन्हें चुनाव में हराने या उनके लिए काम नहीं करने की बात नहीं की। भले ही वो नेता पसंद हो या ना हो, हमने गठबंधन धर्म का पालन किया।
मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा - देवेश ठाकुर
देवेश ने कहा, "पहले भी गठबंधन के लोग हमारे साथ ऐसा कर चुके हैं। जब मैं चुनाव लड़ा, तब भी मेरे साथ बहुत ऐसा किया गया। आखिर जनता मालिक है, जनता ने फैसला सुनाया। अभिषेक झा बहुत समृद्ध आदमी हैं। वह एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। वह बहुत दिलेरी से लड़े। बेईमानी करने की आदत हमारी नहीं है।"
तिरहुत स्नातक पर 9147 वोटों से हारे जेडीयू के अभिषेक झा
हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर निर्दलीय सिटिंग एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने 9147 वोटों से जीत दर्ज की। उनके खिलाफ एनडीए से चुनाव लड़े जेडीयू के अभिषेक झा को हार का सामना करना पड़ा। अभिषेक दूसरे नंबर पर रहे। ब्रजवासी को 31832 वोट मिले, जबकि अभिषेक को 22685 मत हासिल हुए।
हार के बाद छलका अभिषेक झा का दर्द
तिरहुत स्नातक से चुनाव हारने के बाद अभिषेक झा ने आरोप लगाया कि एनडीए के भीतर उनके खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया। वह अभिमन्यू की तरह इसमें अकेले पड़ गए। शुक्रवार को एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपना दर्द बयां किया। अभिषेक ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पीड़ा हुई है और यह आत्ममंथन का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि समय आने पर सत्य बाहर आएगा।
भाजपा विधायक वैद्यनाथ ने देवेश ठाकुर को दे दी नसीहत
दूसरी ओर, सीतामढ़ी जिले के रीगा से भाजपा विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को नसीहत दे दी। वैद्यनाथ ने कहा कि देवेश ठाकुर का राजनीति में जितना बड़ा कद है उस हिसाब से उनका यह बयान बहुत हल्का है। उन्हें संतुलित बयान देना चाहिए। विधायक ने तिरहुत स्नातक सीट पर जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की उदासीनता के आरोपों को नकार दिया।
उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में तिरहुत स्नातक और तिरहुत शिक्षक, दोनों सीटों पर एनडीए ने एकजुट होकर काम किया। अभिषेक झा को पिछले चुनाव में 10 हजार वोट मिले थे। भाजपा और एनडीए के सहयोग से ही इस बार उन्हें मिले वोटों की संख्या बढ़कर 22 हजार पहुंच गई। भाजपा विधायक ने कहा कि हार और जीत लोकतंत्र का हिस्सा है। भाजपा कभी हार से विचलित नहीं होती है।
तिरहुत स्नातक से चार बार MLC रह चुके हैं देवेश ठाकुर
देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत स्नातक सीट से लगातार चार बार एमएलसी रह चुके हैं। एमएलसी रहते ही वह नीतीश सरकार में मंत्री और बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। साल 2024 में सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव जीतने पर उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी ने जेडीयू से लड़े अभिषेक झा को हरा दिया था। अब 2026 के चुनाव में जेडीयू को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।