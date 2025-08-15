Tiranga hoisted midnight in Purnia like Attari border tradition since 1947 Independence Day अटारी बॉर्डर की तर्ज पर पूर्णिया में आधी रात को लहराया तिरंगा, 1947 से चली आ रही परंपरा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTiranga hoisted midnight in Purnia like Attari border tradition since 1947 Independence Day

अटारी बॉर्डर की तर्ज पर पूर्णिया में आधी रात को लहराया तिरंगा, 1947 से चली आ रही परंपरा

पूर्णिया शहर में झंडा चौक पर हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आधी रात को ठीक 12 बजकर 1 मिनट पर तिरंगा झंडा लहराया गया। यह परंपरा देश की आजादी के समय से चली आ रही है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पूर्णियाFri, 15 Aug 2025 08:52 AM
share Share
Follow Us on
अटारी बॉर्डर की तर्ज पर पूर्णिया में आधी रात को लहराया तिरंगा, 1947 से चली आ रही परंपरा

घड़ी की सूई के 12:01 पर पहुंचते ही झंडा चौक पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा उठा। यह परंपरा 1947 से ही चली आ रही है। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय वाघा बार्डर के अलावा बिहार के पूर्णिया शहर में झंडा चौक पर हर साल आधी रात को तिरंगा लहराया जाता है। झंडोत्तोलन स्वतंत्रता सेनानी पट्टो बाबू के परिवार के सदस्य विपुल सिंह ने किया।

विपुल सिंह ने कहा कि 1947 में जब घड़ी की सुई 12 बज कर एक मिनट पर पहुंची, ठीक उसी समय भारत के आजादी की घोषणा रेडियो पर की गई थी। उसी समय पूर्णिया के स्वतंत्रता सेनानी और उनके दादा रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामरतन साह और शमशुल हक के साथ मिलकर मध्य रात्रि में भट्ठा बाजार में झंडा फहराया था।

आज भी भट्ठा बाजार में भट्ठा झंडा चौक के नाम से यह जगह विख्यात है। तभी से हर साल यहां मध्य रात्रि में झंड फहराने की परंपरा चली आ रही है। मौके पर मौजूद स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के लोग जमा हुए।

विधायक विजय खेमका, मेयर विभा कुमारी भी अपने काफिले के साथ पहुंचे। जिससे कार्यक्रम में आजादी का जश्न मनाने वाले युवाओं का जोश दुगुना हो गया। कुछ देर तक भारत माता की जय के नारे लगते रहे