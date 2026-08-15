बिहार के पूर्णिया में आधी रात को लहराया तिरंगा, 80 साल पुरानी परंपरा का क्या है इतिहास?

घड़ी की सूई 12.01 पर पहुंचते ही झंडा चौक पर तिरंगा लहरा उठा। अंतरराष्ट्रीय वाघा बार्डर के अलावा बिहार के पूर्णिया शहर में झंडा चौक पर हर साल आधी रात को तिरंगा लहराया जाता है।

Freedom at Mid Night: बिहार के पूर्णिया शहर के बीचोबीच झंडा चौक पर हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आधी रात को ठीक 12 बजकर एक मिनट पर तिरंगा लहराया गया। घड़ी की सूई 12.01 पर पहुंचते ही झंडा चौक पर तिरंगा लहरा उठा। अंतरराष्ट्रीय वाघा बार्डर के अलावा बिहार के पूर्णिया शहर में झंडा चौक पर हर साल आधी रात को तिरंगा लहराया जाता है। झंडोत्तोलन स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य विपुल सिंह ने किया।

कार्यक्रम में भारी संख्या में युवाओं की भीड़ थी। बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बुजुर्ग भी इस दौरान मौजूद रहे। जेडीयू नेता और पूर्णिया के पूर्व जिला पदाधिकारी मनीष वर्मा, विधायक विजय खेमका एवं मेयर विभा कुमारी भी काफिले के साथ पहुंचे। जिससे आजादी का जश्न मनाने वाले युवाओं को जोश दोगुना हो गया। कुछ देर तक भारत माता की जय के नारे लगते रहे।

80 साल पुरानी परंपरा, आधी रात को लहराया तिरंगा पूर्णिया (बिहार) के भट्ठा बाजार स्थित झंडा चौक पर हर साल 14 अगस्त की मध्यरात्रि 12:01 बजे तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक परंपरा है। यह परंपरा 1947 से चली आ रही है, जब स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की घोषणा के तुरंत बाद यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने 14 अगस्त 1947 की रात को यह शुरुआत की थी। आधी रात को 12:01 बजे (15 अगस्त की शुरुआत पर) यहां झंडा फहराया जाता है। आज भी स्थानीय लोग और उनके परिवार इस परंपरा को पूरी शान से निभाते हैं।

क्या है इतिहास स्वतंत्रता सेनानी परिवार के विपुल सिंह ने बताया कि 1947 में आधी रात को भारत की आजादी की घोषणा रेडियो पर की गयी। उसी समय उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर सिंह ने रामरतन साह और शमशुल हक के साथ मिलकर मध्य रात्रि में भट्ठा बाजार के झंडा चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 1947 से यह परंपरा चली आ रही है। अब तो काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। युवाओं का जोश देखते ही बनता है।

सीएम सम्राट चौधरी पहली बार झंडोत्तोलन करेंगे आज राजधानी पटना समेत राज्य के हर जिले में स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में पहली बार झंडोत्तोलन करेंगे। इसे लेकर ड्रोन की निगरानी में चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी के साथ सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। लोगों को सीएम से किसी बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की उम्मीद है। अन्य जिलों में संबंधित प्रभारी मंत्री झंडा फहराएंगे।