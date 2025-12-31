1 जनवरी 2026 से 27 ट्रेनों का समय बदल जाएगा, देखें लिस्ट
Indian Railway: नए साल की शुरुआत के साथ ही भागलपुर रूट के रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। एक जनवरी से पूर्व रेलवे ने परिचालन व्यवस्था में सुधार करते हुए कुल 27 ट्रेनों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ-साथ दैनिक यात्रियों के लिए चलने वाली लोकल ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। संशोधित समय सारणी के अनुसार, भागलपुर रूट से गुजरने वाली 15 एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में फेरबदल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस रूट की 12 लोकल पैसेंजर ट्रेनों का समय भी बदला गया है।
यात्रियों को सबसे अधिक प्रभाव वनांचल एक्सप्रेस में देखने को मिलेगा, जिसका समय रांची से आगमन के दौरान 45 मिनट बढ़ा दिया गया है। वहीं, गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस अब अपने गंतव्य पर पहले के मुकाबले पांच मिनट जल्दी पहुंचेगी। रेलवे का उद्देश्य इस बदलाव के जरिए ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार करना है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ केंद्र से अपनी ट्रेन का नया समय जरूर जांच लें।
● हंसडीहा से भागलपुर लोकल- रात 10:50 पर चलकर देर रात 01:05 पर भागलपुर आएगी
● भागलपुर से हंसडीहा लोकल- रात 08:30 बजे चलकर रात 10:40 पर हंसडीहा पहुंचेगी
● भागलपुर से हंसडीहा लोकल- दोपहर 01:30 पर चलकर 04:20 पर हंसडीहा पहुंचेगी
● भागलपुर से जमालपुर लोकल- दोपहर 01:05 पर चलकर दोपहर 03:40 पर जमालपुर पहुंचेगी
● हंसडीहा से भागलपुर लोकल- शाम 04:35 बजे हंसडीहा से खुलकर शाम 07 बजे भागलपुर आएगी
● भागलपुर से गोड्डा लोकल- सुबह 11 बजे खुलकर दोपहर 02:03 पर गोड्डा पहुंचेगी
● जमालपुर से भागलपुर लोकल- 11:30 बजे खुलकर दोपहर 01:05 बजे भागलपुर आएगी
● हंसडीहा से भागलपुर लोकल- 10:20 बजे खुलकर दोपहर 12:43 बजे भागलपुर आएगी
● भागलपुर से बांका लोकल- शाम 05:02 बजे खुलकर शाम 06:55 बजे बांका पहुंचेगी
● बांका से भागलपुर लोकल- सुबह 10:15 बजे बांका से खुलकर दोपहर 12:10 बजे आएगी
ट्रेनों का नया समय
ट्रेन नंबर नया समय भाागलपुर में
13403 वनांचल एक्स.- 09:00
एलटीटी एक्सप्रेस - शाम 05:55
सूरत हमसफर - 06:30