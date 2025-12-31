Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newstime table of 27 trains incuding humsafar and Vananchal Express change from 1st January 2026
1 जनवरी 2026 से 27 ट्रेनों का समय बदल जाएगा, देखें लिस्ट

1 जनवरी 2026 से 27 ट्रेनों का समय बदल जाएगा, देखें लिस्ट

संक्षेप:

Indian Railway: यात्रियों को सबसे अधिक प्रभाव वनांचल एक्सप्रेस में देखने को मिलेगा, जिसका समय रांची से आगमन के दौरान 45 मिनट बढ़ा दिया गया है। वहीं, गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस अब अपने गंतव्य पर पहले के मुकाबले पांच मिनट जल्दी पहुंचेगी।

Dec 31, 2025 08:06 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भागलपुर
share Share
Follow Us on

Indian Railway: नए साल की शुरुआत के साथ ही भागलपुर रूट के रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। एक जनवरी से पूर्व रेलवे ने परिचालन व्यवस्था में सुधार करते हुए कुल 27 ट्रेनों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ-साथ दैनिक यात्रियों के लिए चलने वाली लोकल ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। संशोधित समय सारणी के अनुसार, भागलपुर रूट से गुजरने वाली 15 एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में फेरबदल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस रूट की 12 लोकल पैसेंजर ट्रेनों का समय भी बदला गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यात्रियों को सबसे अधिक प्रभाव वनांचल एक्सप्रेस में देखने को मिलेगा, जिसका समय रांची से आगमन के दौरान 45 मिनट बढ़ा दिया गया है। वहीं, गोमतीनगर-गोड्डा एक्सप्रेस अब अपने गंतव्य पर पहले के मुकाबले पांच मिनट जल्दी पहुंचेगी। रेलवे का उद्देश्य इस बदलाव के जरिए ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार करना है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ केंद्र से अपनी ट्रेन का नया समय जरूर जांच लें।

ये भी पढ़ें:बिहार में भीषण ठंड के बीच नया साल, शीत दिवस और कोहरे की चेतावनी;मौसम का हाल

● हंसडीहा से भागलपुर लोकल- रात 10:50 पर चलकर देर रात 01:05 पर भागलपुर आएगी

● भागलपुर से हंसडीहा लोकल- रात 08:30 बजे चलकर रात 10:40 पर हंसडीहा पहुंचेगी

● भागलपुर से हंसडीहा लोकल- दोपहर 01:30 पर चलकर 04:20 पर हंसडीहा पहुंचेगी

● भागलपुर से जमालपुर लोकल- दोपहर 01:05 पर चलकर दोपहर 03:40 पर जमालपुर पहुंचेगी

● हंसडीहा से भागलपुर लोकल- शाम 04:35 बजे हंसडीहा से खुलकर शाम 07 बजे भागलपुर आएगी

● भागलपुर से गोड्डा लोकल- सुबह 11 बजे खुलकर दोपहर 02:03 पर गोड्डा पहुंचेगी

● जमालपुर से भागलपुर लोकल- 11:30 बजे खुलकर दोपहर 01:05 बजे भागलपुर आएगी

● हंसडीहा से भागलपुर लोकल- 10:20 बजे खुलकर दोपहर 12:43 बजे भागलपुर आएगी

● भागलपुर से बांका लोकल- शाम 05:02 बजे खुलकर शाम 06:55 बजे बांका पहुंचेगी

● बांका से भागलपुर लोकल- सुबह 10:15 बजे बांका से खुलकर दोपहर 12:10 बजे आएगी

ट्रेनों का नया समय

ट्रेन नंबर नया समय भाागलपुर में

13403 वनांचल एक्स.- 09:00

एलटीटी एक्सप्रेस - शाम 05:55

सूरत हमसफर - 06:30

ये भी पढ़ें:जसीडीह-झाझा रेलखंड के डाउन ट्रैक से हटा मलबा, अप ट्रैक बंद; ट्रेनों के रूट बदले
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Indian Railway Indian Railways Indian Railway News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।