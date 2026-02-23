तिलकुट, लड्डू, लाई और रसगुल्ला; बिहार विधानसभा में मिठाई पर बहस में खूब लगे ठहाके

बिहार विधानसभा में सोमवार को मिठाइयों पर हुई चर्चा के दौरान सदन में खूब ठहाके लगे। मनेर का लड्डू, गयाजी का तिलकुट से लेकर खोबी की लाई और रसगुल्ला तक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने चर्चा की।

बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सोमवार को सदन में मिठाइयों की चर्चा से माहौल खुशनुमा हो गया। सदन में लाई, लड्डू, तिलकुट और रसगुल्ला पर चर्चा के दौरान जमकर ठहाके लगे। दरअसल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध मिठाइयों को जीआई टैग दिलाने की मांग की। नीतीश सरकार ने भी इस संबंध में प्रक्रिया के तहत प्रयास करने का आश्वासन दिया।

सबसे पहले बाढ़ से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक सियाराम सिंह ने प्रसिद्ध खोबी लाई को जीआई टैग दिलाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। यह मिठाई दशकों से बाढ़ के स्थानीय कारीगरों की मेहनत और पारंपरिक तकनीक का प्रतीक रही है। इसे कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।

जायसवाल ने दिया जवाब इस पर उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से खोबिया लाई को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई भेज दिया गया है। आवेदन वहां लंबित है। कृषि विभाग से अनुरोध करते हैं कि एक स्मरण पत्र वहां भेज दें। जैसे ही चेन्नई से रिपोर्ट आएगी, जीआई टैग के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

मिठाई पर एक-दूसरे की चुटकी लेने लगे मंत्री मंत्री ने कहा कि जब भी हम उस क्षेत्र से गुजरते हैं तो खोबी की लाई खाते हैं। सरकार स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालु आम, मगही पान, मिथिला मखाना, मर्चा चावल, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सिल्क जैसे कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। जल्द ही खोबी की लाई को भी जीआई टैग मिलने की संभावना है।

मंत्री के इस जवाब के तुरंत बाद आसन पर बैठे विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने गयाजी के प्रसिद्ध तिलकुट को भी जीआई टैग दिलाने की मांग कर दी। दिलीप जायसवाल ने कहा कि गयाजी का तिलकुट फेमस तो है, मैं इसे दिखवा लेता हूं। फिर मंत्री विजय चौधरी अपनी सीट पर खड़े हुए और जायसवाल की चुटकी लेने लगे। उन्होंने कहा, "आसन आवेदन नहीं करता, बल्कि निर्देश देता है।" इस पर मंत्री जायसवाल ने हंसते हुए कहा कि वह निर्देश को स्वीकार करते हैं।

जायसवाल ने सिन्हा से कहा- आज तक नहीं खिलाया रसगुल्ला इस बहस के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खड़े होकर दिलीप जायसवाल की चुटकी लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़हिया का रसगुल्ला और बाढ़ का खोबिया लाई खाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं कर पाते हैं। फिर दिलीप जायसवाल ने कहा, "आज तक विजय बाबू ने हमें वो रसगुल्ला नहीं खिलाया।" इस बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी मनेर के लड्डू को जीआई टैग दिलाने का प्रयास करने की मांग सरकार से कर दी।

विधानसभा में लगेगी मिठाइयों की प्रदर्शनी मिठाइयों पर हुई इस चर्चा के दौरान सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के खेमे में खूब ठहाके लगे। उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने सुझाव दिया कि विधानसभा परिसर में एक दिन बिहार की सभी प्रसिद्ध मिठाइयों की प्रदर्शनी लगाई जाए, ताकि राज्य की खाद्य विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने बसंत उत्सव के दौरान ऐसे आयोजन की संभावना जताई। स्पीकर प्रेम कुमार ने अध्यक्ष ने भी 25 फरवरी को इस तरह की पहल पर विचार करने की बात कही।