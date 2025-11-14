Tikari Result LIVE: टिकारी सीट नतीजा, HAM के अनिल कुमार को हरा पाएंगे राजद के अजय कुमार?
संक्षेप: Tikari Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में टिकारी सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के अनिल कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अजय कुमार के बीच हार-जीत की लड़ाई है। टिकारी के नतीजों के लिए आज मतगणना होगी।
Tikari Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले की टिकारी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। टिकारी सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के अनिल कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अजय कुमार के बीच हार-जीत का मुकाबला होगा। HAM के अनिल कुमार टिकारी से मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में कांग्रेस के सुमंत कुमार को करीब 3000 के अंतर से हराया था।
2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को टिकारी सीट पर मतदान हुआ। आज नतीजे आ रहे हैं। टिकारी सीट की मतगणना गया में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबकी नजर पहले राउंड की गिनती से ही प्रेम कुमार और अखौरी ओंकार नाथ के बीच आगे-पीछे और फासले पर होगी।
टिकारी सीट की बात करें तो जनसांख्यिकीय रूप से यहां पिछड़ी जातियों (ओबीसी), अनुसूचित जातियों (एससी) और सामान्य वर्ग के मतदाता प्रमुख हैं, जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं। 2020 के चुनाव में कुल 3,10,262 मतदाता थे, जिनमें से लगभग 60% ने मतदान किया था।