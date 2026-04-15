सम्राट चौधरी के शपथ समारोह में सुरक्षा कड़ी, 1000 पुलिसकर्मी तैनात; सीएम आवास के पास भी चौकसी

सम्राट चौधरी बुधवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जेनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन उन्हें शपथ दिलाएंगे। वहीं, भाजपा और जदयू सहित एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली व अन्य राज्यों से कई वीवीआईपी का आगमन पटना में होगा।

सम्राट चौधरी बुधवार 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना स्थित लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी और स्थानीय नेता शिरकत करेंगे। इस दौरान लोकभवन, सीएम आवास और आसपास सुरक्षा बलों की नौ कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही एक हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये गए हैं।वहीं, शपथ ग्रहण में आने-जाने वाले के लिए इलाके में ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहेंगे। प्रतिबंधित एरिया में कोई अवांछित तत्व प्रवेश ना कर सके, इसके लिए जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है।

सम्राट चौधरी बुधवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जेनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन उन्हें शपथ दिलाएंगे। वहीं, भाजपा और जदयू सहित एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली व अन्य राज्यों से कई वीवीआईपी का आगमन पटना में होगा। उनकी सुरक्षा को लेकर पटना एयरपोर्ट, लोकभवन सहित आसपास के इलाके में पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है।

पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। प्रतिबंधित इलाके में पुलिस को सामान्य लोगों को नहीं जाने देने के निर्देश दिये गए हैं। मुख्यमंत्री आवास के अलावा एयरपोर्ट से लोकभवन आने-जाने वाले रास्ते पर भी भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं आईजी जीतेंद्र राणा, डीएम त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

दोपहर होते ही वीर चंद पटेल मार्ग पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी नई सरकार के गठन को लेकर सोमवार की खासी गहमागहमी रही। इस दौरान भाजपा कार्यालय केंद्र में रहा। नेताओं और वीवीआईपी का मूवमेंट लगातार हो रहा है। सुरक्षा को लेकर एक अणे मार्ग, देश रत्न मार्ग, सर्कुलर रोड से लेकर चिड़ियाघर गेट नंबर दो के आसपास जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी।