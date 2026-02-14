Hindustan Hindi News
गयाजी में टाइगर के दावे से हड़कंप, फोटो वायरल होने के बाद बाघ की तलाश शुरू

Feb 14, 2026 10:53 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, डुमरिया (गयाजी)
गयाजी जिले के डुमरिया स्थित छकरबंधा जंगल में टाइगर होने का फोटो वायरल हुए हैं। वन विभाग की टीम ने बाघ की तलाश शुरू कर दी है। वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य में लगे एक हाइवा चालक ने दावा किया है कि उसने यह फोटो अपने मोबाइल कैमरे में कैद की है।

बिहार के गयाजी जिले के छकरबंधा जंगल में शुक्रवार की रात एक बाघ को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। रात में जंगल के रास्ते पर घूमते और बैठे हुए टाइगर के फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इससे हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य में जुटे कर्मचारियों ने दावा किया कि शुक्रवार की रात उन्होंने बाघ को देखा और फोटो खींच ली। ये फोटो शनिवार को वायरल हो गए तो वन विभाग भी हरकत में आ गया है।

वायरल फोटो के आधार पर जंगल में तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि, वन विभाग की ओर से जंगल में बाघ होने का दावा फिलहाल नहीं किया जा रहा है। इमामगंज वन प्रक्षेत्र के वनपाल चिंटू कुमार ने बताया कि हाइवा के ड्राइवर प्रभाकर मिश्रा ने दावा किया कि शुक्रवार की रात लगभग डेढ़ बजे रात के सन्नाटे में निर्माणाधीन सड़क पर गाड़ी की रौशनी में बाघ को आराम करते हुए देखा था और उसकी तस्वीर अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली।

जंगली क्षेत्र के लोगों में दहशत

शुक्रवार दोपहर को ये फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गए। इससे क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई। वन विभाग ने एहतियातन जंगल में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। डुमरिया के छकरबंधा पहाड़ पर बसे तारचुआं, खराव, महुलनिया, बरहा आदि गांव के लोग डरे हुए हैं और जंगल में जाने से बच रहे हैं।

जब तक बाघ दिखता नहीं, पुष्टि नहीं होगी

वनपाल चिंटू कुमार ने मल्हारी-छकरबंधा के जंगल में रहने वाले ग्रामीणों अपील की है कि वे जंगल में प्रवेश करते समय सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि हाइवा चालक प्रभाकर मिश्रा से मिलकर जानकारी ली और उसका मोबाइल भी चेक किया। शुरुआती जांच में पाया गया कि फोटो उसके मोबाइल से ही खींचा गया। बाघ की तलाश शुरू कर दी गई है।

सालों से यहां बाघ का वजूद नहीं

हालांकि, जब तक बाघ को वन विभाग के कर्मियों द्वारा देखा नहीं जाता है, इसकी पुष्टि नहीं की जाएगी। विभाग को अभी तक जंगल में बाघ के पगमार्क भी नहीं मिले हैं। जानकारों के मुताबिक इस क्षेत्र में पिछले 5-6 दशक से बाघ नहीं देखा गया है। ऐसे में अभी टाइगर का फोटो वायरल होने से तरह-तरह की चर्चा हो रही है। अब टाइगर के वायरल फोटो सही हैं या नहीं यह सटीक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

पिछले साल कैमूर हिल्स में टाइगर की बात निकली थी अफवाह

जून 2025 में रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर टाइगर के सड़क किनारे घूमने की चर्चा से हड़कंप मच गया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दावा किया गया था कि किसी राहगीर ने बाघ के घूमते हुए वीडियो अपने फोन में कैद कर लिया था।

हालांकि, जब वन विभाग की टीम ने इसकी जांच की, तो यह दावा गलत पाया गया। जांच में पाया गया कि वह वीडियो काफी पुराना और किसी और जगह का था। किसी ने इंस्टाग्राम से निकालकर उसे वायरल कर दिया था।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

