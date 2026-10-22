टाइगर श्रॉफ फायरिंग: मुंबई की लड़की से शादी करने वाला था बिहार का ऋतिक, मां बोली- बेटा बेकसूर

ऋतिक की मां संयुक्ता देवी ने बताया कि वह मुंबई में एयरपोर्ट पर काम करने वाली ज्योति नाम की एक लड़की से प्यार करता था। जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। हो सकता है कि लड़की के घर वालों ने उसके बेटे को फंसा दिया हो।

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी के निवासी ऋतिक कुमार उर्फ रौशन को गिरफ्त में लिया है। उसे 19 अक्तूबर को कोटा से दो अन्य प्रमुख आरोपियों के साथ पकड़ा था। मुंबई की एक अदालत ने ऋतिक समेत इन तीनों आरोपियों को बुधवार को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन्हें बुधवार तड़के कोटा से मुंबई लाया गया। तीनों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, बेगूसराय के ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा निवासी फूल सिंह के रूप में हुई है। इधर, ऋतिक की मां संयुक्ता देवी ने भी बेटे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हालांकि, उसने ऋतिक को निर्दोष बताया है।

संयुक्ता देवी ने बुधवार को कहा कि कोटा पुलिस ने 20 अक्तूबर को उसे फोन कर बताया है कि उसके बेटे को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। संयुक्ता के मुताबिक पुलिस ने उससे कहा कि वह बदमाश को लिफ्ट देने के चक्कर में फंस गया है। इसके पहले 19 अक्तूबर को जब ऋतिक की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में आई थी तो संयुक्ता ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। उसने तस्वीर देखकर कहा था कि यह उसका बेटा नहीं है।

उधर, सदर एसडीपीओ-वन प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मामले की मुंबई पुलिस जांच कर रही है। उसके माता- पिता से पूछताछ की जा चुकी है। ऋतिक का परिवार बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी वार्ड-7 में रहता है। उसका मूल निवास मटिहानी थाना क्षेत्र के बदलपुरा गांव में है। पिपरा चौक पर पिता रामू महतो और माता संयुक्ता देवी की चाय-नाश्ता और कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान है। करीब दो साल पहले परिवार ने डुमरी में आठ धुर जमीन पर घर बनाया था।

एक अक्टूबर को गांव से मुंबई गया था ऋतिक की मां संयुक्ता ने बुधवार को कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है। उसे फंसाया गया है। इसकी पूर्ण जांच हो। वह एक अक्तूबर को मुंबई के लिए यह कह कर गया था कि वहां गेस्ट हाउस खोलेगा। उन्होंने कहा कि ऋतिक पहले दिल्ली में एक कैटरर के यहां खाना बनाने का काम करता था। 17 अक्तूबर को ऋतिक की पिता से तीन बजे दिन में बात हुई थी। उसके बाद से संपर्क नहीं हुआ। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है।