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टाइगर श्रॉफ फायरिंग: मुंबई की लड़की से शादी करने वाला था बिहार का ऋतिक, मां बोली- बेटा बेकसूर

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, निज प्रतिनिधि, बेगूसराय
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ऋतिक की मां संयुक्ता देवी ने बताया कि वह मुंबई में एयरपोर्ट पर काम करने वाली ज्योति नाम की एक लड़की से प्यार करता था। जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। हो सकता है कि लड़की के घर वालों ने उसके बेटे को फंसा दिया हो।

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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के केस में पुलिसिया जांच जारी है।

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी के निवासी ऋतिक कुमार उर्फ रौशन को गिरफ्त में लिया है। उसे 19 अक्तूबर को कोटा से दो अन्य प्रमुख आरोपियों के साथ पकड़ा था। मुंबई की एक अदालत ने ऋतिक समेत इन तीनों आरोपियों को बुधवार को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन्हें बुधवार तड़के कोटा से मुंबई लाया गया। तीनों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, बेगूसराय के ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा निवासी फूल सिंह के रूप में हुई है। इधर, ऋतिक की मां संयुक्ता देवी ने भी बेटे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हालांकि, उसने ऋतिक को निर्दोष बताया है।

संयुक्ता देवी ने बुधवार को कहा कि कोटा पुलिस ने 20 अक्तूबर को उसे फोन कर बताया है कि उसके बेटे को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। संयुक्ता के मुताबिक पुलिस ने उससे कहा कि वह बदमाश को लिफ्ट देने के चक्कर में फंस गया है। इसके पहले 19 अक्तूबर को जब ऋतिक की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में आई थी तो संयुक्ता ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। उसने तस्वीर देखकर कहा था कि यह उसका बेटा नहीं है।

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उधर, सदर एसडीपीओ-वन प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मामले की मुंबई पुलिस जांच कर रही है। उसके माता- पिता से पूछताछ की जा चुकी है। ऋतिक का परिवार बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी वार्ड-7 में रहता है। उसका मूल निवास मटिहानी थाना क्षेत्र के बदलपुरा गांव में है। पिपरा चौक पर पिता रामू महतो और माता संयुक्ता देवी की चाय-नाश्ता और कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान है। करीब दो साल पहले परिवार ने डुमरी में आठ धुर जमीन पर घर बनाया था।

एक अक्टूबर को गांव से मुंबई गया था

ऋतिक की मां संयुक्ता ने बुधवार को कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है। उसे फंसाया गया है। इसकी पूर्ण जांच हो। वह एक अक्तूबर को मुंबई के लिए यह कह कर गया था कि वहां गेस्ट हाउस खोलेगा। उन्होंने कहा कि ऋतिक पहले दिल्ली में एक कैटरर के यहां खाना बनाने का काम करता था। 17 अक्तूबर को ऋतिक की पिता से तीन बजे दिन में बात हुई थी। उसके बाद से संपर्क नहीं हुआ। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है।

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मुंबई की लड़की से शादी करने वाला था

ऋतिक की मां संयुक्ता देवी ने बताया कि वह मुंबई में एयरपोर्ट पर काम करने वाली ज्योति नाम की एक लड़की से प्यार करता था। जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। हो सकता है कि लड़की के घर वालों ने उसके बेटे को फंसा दिया हो। दूसरी ओर, टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना के सिलसिले में पुलिस ने सात और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अब गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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