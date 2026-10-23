टाइगर श्रॉफ फायरिंग: ऋतिक ने वारदात से 10 दिन पहले खरीदी थी बाइक, मां का दावा अलग
ऋतिक ने मुंबई में जीवन यापन के लिए सेकेंड हैंड पल्सर बाइक 40 हजार रुपये में ली थी। इसके लिए उसके माता-पिता ने 60 हजार रुपए भेजे थे। बाइक बेचने वाले दो भाइयों के बीच विवाद था।
बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुंबई में सिने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार बेगूसराय के ऋतिक ने इस घटना के दस दिन पहले एक पुरानी बाइक खरीदी थी। इसी बाइक से वह रेपिडो कैब का काम करता था। बेगूसराय के पिपरा चौक पर एक छोटी सी दुकान चलाने वाले ऋतिक उर्फ रोशन के माता-पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है। गुरुवार को जब कुछ मीडियाकर्मी उसकी दुकान पर पहुंचे तो मां संयुक्ता देवी और पिता रामू महतो रोने लगे।
संयुक्ता देवी ने कहा कि ऋतिक ने मुंबई में जीवन यापन के लिए सेकेंड हैंड पल्सर बाइक 40 हजार रुपये में ली थी। इसके लिए उसके माता-पिता ने 60 हजार रुपए भेजे थे। बाइक बेचने वाले दो भाइयों के बीच विवाद था। जिस दिन गोलीबारी हुई थी, उस दिन उसके बेटे से किसी ने बाइक भाड़े पर लिया था। वह सामान्य दिनों की तरह बाइक पर यात्री को लेकर जा रहा था। बस इसी आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। परिजनों का कहना है कि जिस बाइक से घटना को अंजाम दिया गया, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही बाइक ऑनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संयुक्ता देवी के अनुसार पुलिस का कहना था कि बिना पेपर दिये बाइक कैसे बेची।
मैट्रिक पास ऋतिक कमाने गया था मुंबई
रामू महतो ने वर्ष 2000 में पिपरा चौक पर लिट्टी व समोसे की दुकान खोली थी। साथ ही उनकी फैंसी ड्रेस की भी दुकान है। दुकानदारी में पति-पत्नी के अलावा बेटे व बेटी भी हाथ बंटाते हैं। छोटी बेटी की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा ऋतिक कॉलेजिएट का छात्र था। मैट्रिक पास कर घर की माली हालत संभालने के लिए कमाने के लिए दिल्ली चला गया। छोटा बेटा मोनू अष्टम का छात्र है। दिल्ली में गेस्ट हाउस में काम के दौरान उनके काम से प्रभावित होकर कुछ बाबुओं ने कुक के काम के लिए उसे मुंबई बुलाया। इसी दौरान काम बढ़ने पर मां से कहा था कि एक सेकेंड हैंड बाइक मिल जाएगी तो आमदनी बढ़ेगी। बाइक खरीदने के बाद 19 अक्टूबर को जानकारी मिली कि उसका बेटा पकड़ा गया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक उसके बेटे से बात नहीं करायी है। उसकी मां का दावा है कि उसके बेटे ने गोली नहीं चलायी है।
क्या है मामला?
18 अक्तूबर रविवार को मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा नारसी ग्राउंड के पास टाइगर श्रॉफ की कार पर गोली चलाई गई। बदमाशों ने पांच से सात राउंड गोलियां चलाईं। इस वारदात में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए। उनके ड्राइवर और एक प्रशंसक जख्मी हो गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस मामले में बिहार के बेगूसराय के युवक ऋतिक को गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें