टाइगर श्रॉफ फायरिंग: ऋतिक ने वारदात से 10 दिन पहले खरीदी थी बाइक, मां का दावा अलग

ऋतिक ने मुंबई में जीवन यापन के लिए सेकेंड हैंड पल्सर बाइक 40 हजार रुपये में ली थी। इसके लिए उसके माता-पिता ने 60 हजार रुपए भेजे थे। बाइक बेचने वाले दो भाइयों के बीच विवाद था।

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुंबई में सिने अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार बेगूसराय के ऋतिक ने इस घटना के दस दिन पहले एक पुरानी बाइक खरीदी थी। इसी बाइक से वह रेपिडो कैब का काम करता था। बेगूसराय के पिपरा चौक पर एक छोटी सी दुकान चलाने वाले ऋतिक उर्फ रोशन के माता-पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है। गुरुवार को जब कुछ मीडियाकर्मी उसकी दुकान पर पहुंचे तो मां संयुक्ता देवी और पिता रामू महतो रोने लगे।

संयुक्ता देवी ने कहा कि ऋतिक ने मुंबई में जीवन यापन के लिए सेकेंड हैंड पल्सर बाइक 40 हजार रुपये में ली थी। इसके लिए उसके माता-पिता ने 60 हजार रुपए भेजे थे। बाइक बेचने वाले दो भाइयों के बीच विवाद था। जिस दिन गोलीबारी हुई थी, उस दिन उसके बेटे से किसी ने बाइक भाड़े पर लिया था। वह सामान्य दिनों की तरह बाइक पर यात्री को लेकर जा रहा था। बस इसी आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। परिजनों का कहना है कि जिस बाइक से घटना को अंजाम दिया गया, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही बाइक ऑनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संयुक्ता देवी के अनुसार पुलिस का कहना था कि बिना पेपर दिये बाइक कैसे बेची।

मैट्रिक पास ऋतिक कमाने गया था मुंबई रामू महतो ने वर्ष 2000 में पिपरा चौक पर लिट्टी व समोसे की दुकान खोली थी। साथ ही उनकी फैंसी ड्रेस की भी दुकान है। दुकानदारी में पति-पत्नी के अलावा बेटे व बेटी भी हाथ बंटाते हैं। छोटी बेटी की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा ऋतिक कॉलेजिएट का छात्र था। मैट्रिक पास कर घर की माली हालत संभालने के लिए कमाने के लिए दिल्ली चला गया। छोटा बेटा मोनू अष्टम का छात्र है। दिल्ली में गेस्ट हाउस में काम के दौरान उनके काम से प्रभावित होकर कुछ बाबुओं ने कुक के काम के लिए उसे मुंबई बुलाया। इसी दौरान काम बढ़ने पर मां से कहा था कि एक सेकेंड हैंड बाइक मिल जाएगी तो आमदनी बढ़ेगी। बाइक खरीदने के बाद 19 अक्टूबर को जानकारी मिली कि उसका बेटा पकड़ा गया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक उसके बेटे से बात नहीं करायी है। उसकी मां का दावा है कि उसके बेटे ने गोली नहीं चलायी है।