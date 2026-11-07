स्मैक कारोबारी को पकड़ने गए टाइगर मोबाइल जवान की हत्या, 36 घंटे के बाद मिली लाश; सनसनी

टाइगर मोबाइल के तीन जवान नगर थाना इलाके में एसएस कॉलेज रोड में स्मैक कारोबारी को पकड़ने गए थे। वहां से दो जवान लौटे पर एक जवान लापता हो गया। गायब जवान की लाश शनिवार को मिली।

बिहार के जहानाबाद में टाइगर मोबाइल के एक जवान की हत्या कर दी गई। जवान अन्य पुलिसकर्मियों के साथ स्मैक कारोबारी को गिरफ्तार करने वाली टीम के साथ गया था और लापता हो गया था। दो जवान वापस लौटे थे जिनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच काको थाना क्षेत्र के नदियावां गांव के पास नदी किनारे लापता जवान की लाश मिली तो सनसनी फैल गई है। एसपी कोटा किरण कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की

जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात टाइगर मोबाइल के तीन जवानों की टीम शहरी क्षेत्र में एक स्मैक कारोबारी को गिरफ्तार करने गई थी। नगर थाना के अंतर्गत एसएस कॉलेज रोड में एक्शन के लिए तीनों जवान एक साथ गए थे। इनमें से दो जवान लोट आए पर एक गुम हो गया। आशंका जताई जा रही थी कि स्मैक के धंधेबाजों ने उसे किडनैप कर लिया। शुक्रवार को एसपी कोटा किरण कुमार ने जवान धनेश्वर के लापता होने की पुष्टि की। अगले दिन नदी किनारे जवान की लाश मिली तो सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अपने स्तर से छानबीन की। पुलिस ने आशंका के आधार पर स्मैक के धंधे से जुड़े एक शख्स को हिरासत में लिया था।

लौटे जवानों ने बताया कि एक धंधेबाज से उनकी नोकझोंक भी हुई। वहां पर भगदड़ मच गई जिसके दौरान स्मैक का धंधेबाज भाग निकला। भीड़ जुटने पर दो जवान वापस लौट गए पर धनेश्वर कुमार नहीं लौटा। दोनों ने लौटकर वरीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। एसपी ने धनेश्वर की तलाशी के लिए उसी समय टेक्निकल टीम को सतर्क कर दिया। टेक्निकल टीम उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई और शनिवार को गायब जवान की लाश मिल गई।