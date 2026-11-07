स्मैक कारोबारी को पकड़ने गए टाइगर मोबाइल जवान की हत्या, 36 घंटे के बाद मिली लाश; सनसनी
टाइगर मोबाइल के तीन जवान नगर थाना इलाके में एसएस कॉलेज रोड में स्मैक कारोबारी को पकड़ने गए थे। वहां से दो जवान लौटे पर एक जवान लापता हो गया। गायब जवान की लाश शनिवार को मिली।
बिहार के जहानाबाद में टाइगर मोबाइल के एक जवान की हत्या कर दी गई। जवान अन्य पुलिसकर्मियों के साथ स्मैक कारोबारी को गिरफ्तार करने वाली टीम के साथ गया था और लापता हो गया था। दो जवान वापस लौटे थे जिनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच काको थाना क्षेत्र के नदियावां गांव के पास नदी किनारे लापता जवान की लाश मिली तो सनसनी फैल गई है। एसपी कोटा किरण कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात की
जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात टाइगर मोबाइल के तीन जवानों की टीम शहरी क्षेत्र में एक स्मैक कारोबारी को गिरफ्तार करने गई थी। नगर थाना के अंतर्गत एसएस कॉलेज रोड में एक्शन के लिए तीनों जवान एक साथ गए थे। इनमें से दो जवान लोट आए पर एक गुम हो गया। आशंका जताई जा रही थी कि स्मैक के धंधेबाजों ने उसे किडनैप कर लिया। शुक्रवार को एसपी कोटा किरण कुमार ने जवान धनेश्वर के लापता होने की पुष्टि की। अगले दिन नदी किनारे जवान की लाश मिली तो सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अपने स्तर से छानबीन की। पुलिस ने आशंका के आधार पर स्मैक के धंधे से जुड़े एक शख्स को हिरासत में लिया था।
लौटे जवानों ने बताया कि एक धंधेबाज से उनकी नोकझोंक भी हुई। वहां पर भगदड़ मच गई जिसके दौरान स्मैक का धंधेबाज भाग निकला। भीड़ जुटने पर दो जवान वापस लौट गए पर धनेश्वर कुमार नहीं लौटा। दोनों ने लौटकर वरीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। एसपी ने धनेश्वर की तलाशी के लिए उसी समय टेक्निकल टीम को सतर्क कर दिया। टेक्निकल टीम उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई और शनिवार को गायब जवान की लाश मिल गई।
मृत जवान धनेश्वर कुमार की पिस्टल मिल गई है। शव के पास से एक पर्स बरामद किया गया जिसमें उनका पैन कार्ड, सर्विस आईकार्ड समेत कई दस्तावेज मिले। मृतक भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के सुवकरगंज गांव के निवासी थे। पुलिस की ओर से परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। एसपी ने कहा है कि उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें