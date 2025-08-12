Tiger hunting man in VTR caught in 24 hours will be brought to Patna Zoo वीटीआर में इंसान का शिकार करने वाला टाइगर 24 घंटे में पकड़ा गया, पटना जू लाया जाएगा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTiger hunting man in VTR caught in 24 hours will be brought to Patna Zoo

वीटीआर में इंसान का शिकार करने वाला टाइगर 24 घंटे में पकड़ा गया, पटना जू लाया जाएगा

बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में एक इंसान का शिकार करने वाले टाइगर को वन विभाग की टीम ने 24 घंटे में पकड़ लिया है। उसे रेस्क्यू कर पटना जू लाया जा रहा है। इस टाइगर ने सोमवार को एक किसान पर हमला कर उसे मार दिया था।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, हरनाटाढ़ (पश्चिम चंपारण)Tue, 12 Aug 2025 04:10 PM
share Share
Follow Us on
वीटीआर में इंसान का शिकार करने वाला टाइगर 24 घंटे में पकड़ा गया, पटना जू लाया जाएगा

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास किसान का शिकार करने वाले बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। वीटीआर वन प्रमंडल-1 के गोवर्धना वनक्षेत्र के जंगल से सटे घोड़ाघाट खैरहनी गांव के समीप नरिया सरेह में खेत में सोहनी कर रहे किसान मथुरा महतो को बाघ ने सोमवार को मार दिया था। इस घटना के 24 घंटे के भीतर उस टाइगर का रेस्क्यू कर लिया गया। बाघ ने ट्रैकिंग के दौरान एक वनकर्मी विजय उरांव को भी घायल कर दिया। टाइगर की स्वास्थ्य जांच के बाद उसे पटना जू भेजने की तैयारी की जा रही है।

वीटीआर के वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक डॉ. नेशामणि के ने बताया कि बाघ को मंगलवार सुबह 7.30 बजे रेस्क्यू किया गया है। उसका मूल अधिवास क्षेत्र नेपाल के माड़ी जंगल में होने की सूचना मिली है। वेटनरी डॉक्टरों की जांच में बाघ के 12 साल की उम्र और कमजोर होने की बात सामने आई है। अनुमान है कि अधिक उम्र और कमजोर होने के कारण वह जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा हो। आसान शिकार की तलाश में वह भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया होगा। कागजी कार्यवाही के बाद बाघ को पटना जू भेज दिया जाएगा।

गन्ने के खेत में छिपा हुआ था टाइगर

वीटीआर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार किसान एवं वनकर्मी पर हमले की सूचना पर वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक नेशामणि के व वन प्रमंडल-1 के डीएफओ विकास अहलावत, रेंजर सत्यम कुमार, वेटनरी डाक्टर संजीव कुमार, बॉयोलॉजिस्ट पंकज ओझा सोमवार को ही घटनास्थल पर पहुंचे गए। शाम से ही बाघ को रेस्क्यू करने के लिए जाल बिछाया गया।

ये भी पढ़ें:किसान को घसीटकर ले गया बाघ, थोड़ी दूरी पर मिला शव, बगहा में टाइगर का टेरर

बाघ किसान को मारने वाले जगह के पास ही गन्ने के खेत में छिपा था। ड्रोन से टीम ने सबसे पहले बाघ की लोकेशन ली गई। इसके बाद रेस्क्यू वाहन से गन्ने के खेत में जाकर बाघ को ट्रैक्यूलाइजर गन से बेहोश किया गया। बेहोश होने के बाद बाघ को रेस्क्यू वाहन में लादकर बाहर निकाला गया। वेटनरी डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य की जांच की। उसे बेहतर इलाज के लिए पटना जू भेजा रहा है।