Tiger dragged the farmer away body found a short distance away Tiger terror in Bagaha किसान को घसीटकर ले गया बाघ, थोड़ी दूरी पर मिला शव, बगहा में टाइगर का टेरर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTiger dragged the farmer away body found a short distance away Tiger terror in Bagaha

किसान को घसीटकर ले गया बाघ, थोड़ी दूरी पर मिला शव, बगहा में टाइगर का टेरर

ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की गतिविधि पहले भी देखी गई थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बाघ के दोहरे हमले के बाद अब वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और बाघ की ट्रैकिंग के लिए टीम तैनात कर दी गई है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, बगहाMon, 11 Aug 2025 07:37 PM
share Share
Follow Us on
किसान को घसीटकर ले गया बाघ, थोड़ी दूरी पर मिला शव, बगहा में टाइगर का टेरर

बिहार के बगहा जिले में खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने हमला बोल दिया। जिसमें उसकी मौत हो गई। किसान का शव झाड़ियों में छिपे बाघ से कुछ दूरी पर मिला। वहीं सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मी को भी बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। जिसके बाद से इलाके में बाघ का टेरर है। मृतक की पहचान गोवर्धना इलाके के रहने वाले किसान मथुरा महतो के रूप में हुई है।

इस घटना के बाद से ग्रामीणो में खौफ पसरा है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की गतिविधि पहले भी देखी गई थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बाघ के दोहरे हमले के बाद अब वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और बाघ की ट्रैकिंग के लिए टीम तैनात कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघ किसान को खींचकर झाड़ियों में ले गया था।

ये भी पढ़ें:वीटीआर में टाइगर वॉर, हमले में एक बाघ की मौत; दूसरा कहां गया- तलाश जारी
ये भी पढ़ें:वीटीआर में बाघों की लड़ाई रोकेंगे स्पेशल जवान, 2 टाइगर की हो चुकी है मौत
ये भी पढ़ें:वीटीआर में मिली बाघिन की लाश, पांच साल में 6 से ज्यादा बाघों की मौत से हड़कंप

बताया जा रहा है कि टाइगर किसान के शरीर का कुछ हिस्सा खा गया है। जिससे उसके आदमखोर होने की आशंका भी बढ़ गई है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत है। वहीं घायल वनकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाइगर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे लगाए हैं। लोगों को अकेले नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ ही बाघ के दिखने पर तुरंत सूचना देने को कहा है। बताया जा रहा है कि वीटीआर के भटककर बाघ आबादी वाले इलाके में आ गया है।