किसान को घसीटकर ले गया बाघ, थोड़ी दूरी पर मिला शव, बगहा में टाइगर का टेरर

ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की गतिविधि पहले भी देखी गई थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बाघ के दोहरे हमले के बाद अब वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और बाघ की ट्रैकिंग के लिए टीम तैनात कर दी गई है।

बिहार के बगहा जिले में खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने हमला बोल दिया। जिसमें उसकी मौत हो गई। किसान का शव झाड़ियों में छिपे बाघ से कुछ दूरी पर मिला। वहीं सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मी को भी बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। जिसके बाद से इलाके में बाघ का टेरर है। मृतक की पहचान गोवर्धना इलाके के रहने वाले किसान मथुरा महतो के रूप में हुई है।

इस घटना के बाद से ग्रामीणो में खौफ पसरा है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की गतिविधि पहले भी देखी गई थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बाघ के दोहरे हमले के बाद अब वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और बाघ की ट्रैकिंग के लिए टीम तैनात कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघ किसान को खींचकर झाड़ियों में ले गया था।