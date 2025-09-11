Tiger attacked woman near VTR forest died only piece of her leg left वीटीआर के पास टाइगर ने महिला का शिकार किया, पैर का एक टुकड़ा ही बच पाया, Bihar Hindi News - Hindustan
पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के पास एक बाघ ने महिला का शिकार कर उसे अपना निवाला बना दिया। टाइगर के हमले में महिला का सिर्फ एक पैर का टुकड़ा ही बच पाया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पश्चिम चंपारणThu, 11 Sep 2025 06:51 PM
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक बार फिर टाइगर अटैक की घटना सामने आई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर से सटे क्षेत्र में बाघ ने एक महिला को अपना निवाला बना दिया। घटना गौनाहा प्रखंड अंतर्गत मटियारिया थाना क्षेत्र की है। बाघ ने जंगल के पास मवेशी चरा रही एक महिला का शिकार कर दिया। मृतका की पहचान सोनबरसा गांव निवासी खेलावन महतो की 60 वर्षीय पत्नी उमछी देवी के रूप में हुई है।

परिजन ने बताया कि उमछी देवी गुरुवार शाम लगभग साढ़े 4 बजे सोनबरसा गांव से उत्तर बोटाहवा सेमर के पास द्वारदह नदी के पास मवेशी चरा रही थी। तभी जंगल से निकलकर एक बाघ वहां आ गया और उसने उमछी देवी पर हमला कर दिया।

टाइगर ने महिला को चीरफाड़ कर अपना निवाला बना दिया। घटना स्थल पर महिला के फटे हुए कपड़े और शरीर के एक पैर के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं मिल पाया। बता दें कि घटना स्थल से जंगल लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थिति है। आसपास मवेशा चरा रहे अन्य लोगों ने जब शोरगुल किया। इसे सुनकर परिजन और ग्रामीण दौड़कर आए। इसके बाद बाघ वहां से भाग निकला।

रेंजर सत्यम सोनू ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंच रही है। मामले की जांच की जाएगी। दूसरी ओर, बाघ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि वीटीआर से सटे आबादी वाले क्षेत्रों में अक्सर बाघ के हमले की घटनाएं होती रहती हैं।