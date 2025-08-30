बाघ ने युवक को जबड़े में जकड़ा, पेट फाड़कर भाग गया; वीटीआर में टाइगर का हमला

बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) से सटे क्षेत्र में शनिवार सुबह चारा लेने गए युवक पर बाघ ने हमला बोल दिया। बाघ ने युवक को जबड़े में दबोचकर उसका पेट फाड़ दिया। गंभीर हालत में युवक का इलाज बेतिया में चल रहा है।

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में एक बाघ ने युवक पर हमला बोल दिया। टाइगर ने युवक को अपने जबड़े में जकड़ लिया और फिर उसका पेट फाड़ दिया। शोर मचने पर लोग वहां पहुंचे और इसके बाद बाघ वहां से भाग निकला। घटना रामनगर के रघिया वन क्षेत्र की है। टाइगर के हमले में गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर बेतिया रेफर कर दिया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार यह वाकया शनिवार सुबह करीब 10 बजे वीटीआर के रघिया जंगल से सटे डुमरी चेक नाका के पास हुई। बाघ के हमले में घायल युवक का नाम जीतन महतो है। वह डुमरी का रहने वाला है। बाघ के हमले में उसका पेट फट गया है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। रामनगर पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जीतन सुबह चारा लाने के लिए जंगल के पास गया था। इसी दौरान झाड़ी से निकलकर एक बाघ ने उस पर हमला बोल दिया। बाघ ने उसके पेट को दबोच लिया। खून से लथपथ जीतन चीख भी नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने शोर मचाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़कर आए। फिर लोगों के हल्ला करने से बाघ युवक को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकला।