दानापुर- जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट बुकिंग शुरू, किराया जान लीजिए

दानापुर- जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया तय कर दिया गया है। सोमवार को रेलवे ने आधकारिक तौर पर इसकी जानकारी साझा की। दानापुर से जोगबनी जाने वाले यात्रियों को चेयरकार (सीसी) में 1320 और एग्जीक्यूटिव क्लास (ईसी) में 2375 रुपये किराया देना होगा।

रेलवे ने दानापुर-जोगबनी वंदे भारत की बुकिंग भी शुरू कर दी है। दानपुर से मुजफ्फरपुर का सीसी के लिए 490 और ईसी में 925 रुपए, समस्तीपुर में सीसी के लिए 555 और इसी के लिए 1060 रुपए, खगड़िया के लिए सीसी में 925 और इसी में 1600 रुपए और पूर्णिया के लिए सीसी में 1185 रुपए व इसी के लिए 2120 रुपये लगेंगे।