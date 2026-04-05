Bihar Weather: गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; बदल रहा बिहार का मौसम

पटना में सोमवार को आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी।अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

Bihar Weather: बिहार के ज्यादातर जिलों में सोमवार को गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश के आसार हैं। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके बावजूद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मंगलवार से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को गयाजी, पटना, नवादा और रोहतास जिले में हल्के स्तर की बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटना और सीवान में हवा चली। वहीं राज्य के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान में गिरावट आई। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 19.7 से 26.0 और अधिकतम तापमान 32.4 से 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य का सबसे अधिक तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रोहतास के डेहरी में और सबसे कम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस सहरसा के अगवानपुर में दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत आस पास के जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं।