Thunderstorms havoc in Bettiah killing grandmother granddaughter flooding from NH to railway tracks आफत की बारिश में ठनका का कहर, बेतिया में दादी, पोती की मौत; एनएच से रेल पटरी तक पानी-पानी
आफत की बारिश में ठनका का कहर, बेतिया में दादी, पोती की मौत; एनएच से रेल पटरी तक पानी-पानी

अक्टूबर में भारी बारिश से पूरे बिहार में तबाही का आलम है। बेतिया में ठनका गिरने से दादी-पोती की मौत हो गई। बारिश आफत बन गई है।

Sudhir Kumar तिया, हिन्दुस्तान संवाददाताSat, 4 Oct 2025 05:19 PM
पश्चिम चंपारण में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मझौलिया के परसा गांव में ठनका गिरने से सुदामा देवी (60) व उनकी पोती नंदनी कुमारी (7) की मौत शनिवार की दोपहर हो गयी। जबकि योगापट्टी में एस्बेटस के घर पर पेड़ गिरने से प्रेमशीला कुमारी (12) तथा जगदीशपुर के हरदीपट्टी में पेड़ गिरने से पानमती देवी (60) की मौत हो गयी।

इधर जिला मुख्यालय बेतिया के सभी इलाके तीन से चार फूट पानी भरा है। दुकानों और बाजार में पानी घुसने के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान व्यवसायियों को हुआ है। एनएच 727 बी पर तीन से चार फीट पानी लगा हुआ। वहीं बेतिया रेलवे स्टेशन के पश्चिमी गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ गया था। जिसके चलते ट्रेनों का परिचालन काफी धीमी गति से जलजमाव वाले ट्रैक से किया गया। बारिश के चलते गंडक नदी से लेकर पहाड़ी नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं पानी से भरे सड़क से गुजरने के कारण पांच दर्जन से ज्यादा चार पहिया वाहन शहर के विभिन्न हिस्सों में खराब हो गए है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश करने से मुश्किल बढ़ गयी है।

मझौलिया में बड़ी तबाही

शनिवार के दिन आंधी के साथ हुई मूसलधार बारिस से मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में बड़ी तबाही हुई। आंधी में कई पेड़ सड़को पर गिर गया। कई लोगों का छप्पर उड़ गया। ताल तलैया और सड़कों का फर्क मिट गया। फसलों का भारी नुकसान हुआ। चीनी मिल कारखाना में पानी घुसा। चीनी मिल के आवासीय बाबू क्वार्टर कोलनी में लगभग ढाई फ़ीट जलजमाव है। यहां आवासीय कोलनी के लोगों का बहुत कीमती सामान और अभिलेख भी बर्बाद हो गया। यही हालत फीटर क्वार्टर कोलनी का है। ब्लॉक, अंचल, स्वास्थ्य, मनरेगा आदि कार्यालयों में जलजमाव हो गया है। बुजुर्ग बताते है कि इतना हैवी रेन पहले कभी नही हुआ। मझोलिया से पारस पकड़ी जाने वाला पक्की सड़क पर रेलवे गुमटी के उत्तर एक पेड़ गिर गया है ,नतीजतन मझौलिया से सरिसवा व तिरूवाह की ओर जानेवाला पथ पर आवाजाही ठप्प हो गया है। सैकड़ो एकड़ में लगे गन्ना फसल सपाट रूप से गिर गया है। यही हालात धान के फसलों की है।किसान फसलों की बर्बादी से सिर धुन रहे है ।सुबह 08 बजे से बिजली कट जाने से स्थिति कोढ़ में खाज की स्थिति उतपन्न कर दिया है।

तुफान से भारी नुक्सान, एक बच्ची का मौत, हजारों पेड़ गिरे

इधर मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना क्षेत्र के न 22 मदरसा चौक से कई इंद्रा चौक के बीच शनिवार की दोपहर 1:00 बजे बारिश के समय अचानक तूफान आने से भारी तबाही मचा दिया जिसमें चैनपुर वाजिद ने 50 घर से ज्यादा गिरे हैं एक बच्ची की दौड़ के मरने से मौत की सूचना है वही हजारों पेड़ गिरने की जानकारी मिल रही है न 22 पर सड़कों पर बड़े-बड़े वृक्ष गिर जाने के कारण आवागमन प्रभावित हो गया और बिजली का तार टूट कर गिर गया सूचना मिलते ही आसपास के लोग यातायात सुचारु करने में जुट गए उसके बाद मनिहारी पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव में लग गए हैं जानकारी मिल रही है कि दोपहर 1:00 बजे अत्यधिक तीव्र गति से तूफान आया और लोग समझ पाता तब तक में कितने वृक्ष और बिजली के पोल गिर चुके थे तूफान इतना तेज गति से था कि लोगों का मानना था कि यह तूफान हम लोग के जीवन में पहली बार इस तरह देखने को मिला है छाती का आकलन कितना है इसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा।