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Bihar Weather: घर से छाता लेकर निकलें! बिहार के इन 20 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, पटना में कैसा रहेगा मौसम

Apr 08, 2026 08:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Bihar Weather: दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार के अधिक जगहों पर बारिश होगी। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं होगा। पटना में बुधवार को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

Bihar Weather: घर से छाता लेकर निकलें! बिहार के इन 20 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, पटना में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: पटना समेत बिहार के 20 जिलों में बुधवार को आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है। शेष जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार के अधिक जगहों पर बारिश होगी। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं होगा। पटना में बुधवार को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में शाम और रात में बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी।

इन जिलों में बारिश होने के आसार

अररिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल शिवहर, सीतामढ़ी व पश्चिमी चंपारण में गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सारण, सीवान, वैशाली व पटना जिले में मेघ गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट है।

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सीमांचल-कोसी में बारिश का अनुमान

सीमांचल और कोसी के जिलों में बुधवार को अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए ओरेंज अर्लट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश होगी। व्रजपात और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। बुधवार को ओरेंज अर्लट जारी होने के कारण लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी तरह गुरुवार के लिए भी येलो अर्लट जारी किया गया है। इधर, मंगलवार को दिन भर कड़ी धूप के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

उमस भरी गर्मी के कारण दोपहर में घर से बाहर निकलने में लोगों ने परहेज करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को आग उगलती गर्मी के कारण न्यूनतम तापमान एवं अधिकतम तापमान मे एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री, जबकि अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भागलपुर में आंधी के आसार

भागलपुर जिले में मंगलवार को दिन में न केवल गर्मी का पारा चढ़ा, बल्कि सूरज की तीखी किरणों ने देह को झुलसा दिया। हालांकि रात में गर्मी के तेवर कुछ नरम हुए तो इस दौरान बही नरम पछुआ हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो इस दौरान जहां दिन का पारा दो डिग्री सेल्सियस तक उछल गया तो वहीं रात का पारा 1.4 डिग्री लुढ़क गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.1 रहा जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री नीचे है। वहीं न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है।

बीएयू के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार की शाम या फिर रात में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की औसत रफ्तार से आंधी चल सकती है। वहीं इस दौरान हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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