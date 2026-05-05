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Bihar Weather: बिहार में आज भी भीषण वज्रपात का अलर्ट, ओलावृष्टि भी; आंधी-पानी से 26 की मौत

May 05, 2026 06:07 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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Bihar Weather: गोपालगंज और सिवान के लिए ओला वृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, अभी एक दो दिन राज्य में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। पटना सहित राज्य भर में अगले दो दिन में गरज तड़क के साथ बारिश संभावित हैं।

Bihar Weather: बिहार में आज भी भीषण वज्रपात का अलर्ट, ओलावृष्टि भी; आंधी-पानी से 26 की मौत

Bihar Weather: पटना सहित राज्य भर में सोमवार की शाम काल वैशाखी के सक्रिय होने के कारण तेज आंधी - पानी से जनजीवन पर असर पड़ा। अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से लगभग एक घंटे तक आंधी पानी के बीच लोग जहां तहां फंसे रहे। साठ से सत्तर किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली आंधी के बीच घने काले बादलों के छाने से शाम चार बजे ही सड़कों पर अंधेरा पसर गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी पूरे बिहार में भीषण वज्रपात का तात्कालिक अलर्ट जारी किया है।

गोपालगंज और सिवान के लिए ओला वृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, अभी एक दो दिन राज्य में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। पटना सहित राज्य भर में अगले दो दिन में गरज तड़क के साथ बारिश संभावित हैं। पांच मई को उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए औरंज अलर्ट जबकि दक्षिण बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आंधी-बारिश से तबाही

बिहार तेज आंधी-बारिश ने भारी तबाही मचाई। राज्य भर में 26 लोगों की जान चली गई। वज्रपात से आठ बच्चों समेत 18 की मौत हुई, जबकि आठ लोगों की दीवार या पेड़ गिरने से दबकर जान गई। बाढ़ में भी दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हुई है। पेड़ गिर गए। बिजली व्यवस्था चरमरा गई। गया जिले में सात लोगों की मौत हुई, जिनमें तीन बच्चे हैं। शेरघाटी में आम चुनने गए तीन बच्चों पर आकाशीय बिजली गिरी। गुरारू के धानु बिगहा, गुरुआ के बुधुआचक और वजीरगंज में किसान ठनका की चपेट में आए। औरंगाबाद जिले में दो बच्चों समेत चार की, पूर्वी चंपारण में ठनका गिरने से दो बच्चियों समेत तीन की मौत हो गई।

मृतकों में सुगौली के कैथवलिया की अंशु कुमारी (8) और शनिदेवल (15) तथा रामगढ़वा के सिसवानिया गांव की पांच साल की बच्ची शामिल है। डेहरी के नजदीक पहलेजा में कोयला पोड़ा में काम कर रहे पांच मजदूरों पर ठनका गिरा, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। भोजपुर के सहार महिला और गोपालगंज, वैशाली और नालंदा में भी एक-एक व्यक्ति की जान गई। वैशाली के पटेढ़ी बेलसर के मनोरा गांव में बरगद के पेड़ से दबकर 60 वर्षीय पुत्र लक्षण राय की मौत हो गई।

आंधी-बारिश में पटना समेत दस जिलों में भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ, तो कहीं फूस के घर ध्वस्त हो गए। आंधी के दौरान कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान गोपालगंज जिले में हुआ, जहां बिजली के 70 पोल गिर गए तथा 12 ट्रांसफर्मर को नुकसान पहुंचा। बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। आंधी से खेतों में खड़ी गरमा मक्के की फसल गिर गई।

पटना में छाया अंधेरा

पटना सहित राज्य भर में सोमवार की शाम तेज आंधी-पानी से जनजीवन पर असर पड़ा। मौसम में आए बदलाव की वजह से लगभग एक घंटे तक आंधी पानी के बीच लोग जहां तहां फंसे रहे। साठ से सत्तर किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली आंधी के बीच घने काले बादलों के छाने से शाम चार बजे ही सड़कों पर अंधेरा पसर गया। मौसम विभाग ने राज्य भर में भीषण वज्रपात का तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अभी एक दो दिन राज्य में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। पटना सहित राज्य भर में अगले दो दिन में गरज तड़क के साथ बारिश संभावित हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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