घर से निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालेंगे; राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस पर बोलीं रोहिणी आचार्य

संक्षेप: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। उन्हें नया सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा। जिस पर लालू-रबड़ी की बेटी रोहिणा आचार्य ने कहा कि घर से निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालेंगे।

बिहार की पूर्व सीएम और राजद की वरिष्ठ महिला नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के बदले नया सरकारी आवास आवंटित किए जाने पर आरजेडी ने आपत्ति जताई है। और अब लालू यादव और रबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होने कहा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा।

रोहिणी ने एक्स किए पोस्ट में लिखा कि- सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। आपको बता दें हाल ही में रोहिणी ने राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। और अब ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरा है।