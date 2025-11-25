Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsthrow out of the house but how remove from People heart Rohini Acharya spoke on notice to Rabri Devi to vacate residence
घर से निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालेंगे; राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस पर बोलीं रोहिणी आचार्य

घर से निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालेंगे; राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस पर बोलीं रोहिणी आचार्य

संक्षेप:

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। उन्हें नया सरकारी बंगला आवंटित किया जाएगा। जिस पर लालू-रबड़ी की बेटी रोहिणा आचार्य ने कहा कि घर से निकाल देंगे, दिल से कैसे निकालेंगे।

Tue, 25 Nov 2025 09:10 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार की पूर्व सीएम और राजद की वरिष्ठ महिला नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के बदले नया सरकारी आवास आवंटित किए जाने पर आरजेडी ने आपत्ति जताई है। और अब लालू यादव और रबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होने कहा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोहिणी ने एक्स किए पोस्ट में लिखा कि- सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। आपको बता दें हाल ही में रोहिणी ने राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। और अब ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरा है।

ये भी पढ़ें:लालू फैमिली को झटका, खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड आवास; अगला ठिकाना कहां?
ये भी पढ़ें:नीतीश कैबिनेट के 26 नए मंत्रियों को सरकारी बंगले अलॉट; 13 मिनिस्टर्स का नया पता
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

वहीं इससे पहले राजद ने नाराजगी जाहिर की थी। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार का यह आदेश भाजपा के बढ़ते दखल का परिणाम है। भाजपा के कारण ही यह आदेश जारी हुआ है। बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को नीतीश की नई सरकार के सभी 26 मंत्रियों को सरकारी बंगले अलॉट किए हैं। जिसमें 13 मंत्रियों को नए और 13 मंत्रियों को पुराने बंगले मिले हैं।