नए साल के पहले दिन परिवार में मच गया कोहराम, गला रेतकर दिलीप की हत्या; तौफीक हिरासत में

संक्षेप: दिलीप रात में खाना खाकर घर में सोया था। बाद में किसी के फोन करने पर घर से निकला और वापस नहीं लौटा। सुबह में उसकी लाश मिली।

बिहार के औरंगाबाद में नया साल एक परिवार के लिए कहर बनकर आया। परिवार के कमाऊ सदस्य की गला रेत कर हत्या करदी गयी। जिले के बारुण थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के किनारे एक गड्ढे में युवक का शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव निवासी रमेश सिंह के 41 वर्षीय पुत्र दिलीप सिंह उर्फ मिरिंडा के रूप में हुई है।

अहले सुबह घर के समीप गड्ढे में शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान सड़क जाम का भी प्रयास किया गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, सीओ और बारुण थानाध्यक्ष दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।

मृतक के पिता ने बताया कि दिलीप रात में भोजन कर घर में सोया था, बाद में किसी के फोन करने पर घर से निकला और वापस नहीं लौटा। बारुण थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क किनारे एक टायर दुकान के पास गड्ढे में शव मिला है और पूछताछ के लिए दुकानदार मोहम्मद तौफीक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

मृतक के पिता ने बताया कि दिलीप के एक पुत्र और एक पुत्री हैं तथा वह खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उन्होंने गोतिया से तीन बीघा जमीन को लेकर पिछले पांच वर्षों से चले आ रहे विवाद का जिक्र करते हुए बताया कि संबंधित मुकदमे की अगली तारीख दो फरवरी को है। इकलौते पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।