Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsThroat slit murder in Aurangabad Bihar one in police detention
नए साल के पहले दिन परिवार में मच गया कोहराम, गला रेतकर दिलीप की हत्या; तौफीक हिरासत में

नए साल के पहले दिन परिवार में मच गया कोहराम, गला रेतकर दिलीप की हत्या; तौफीक हिरासत में

संक्षेप:

दिलीप रात में खाना खाकर घर में सोया था। बाद में किसी के फोन करने पर घर से निकला और वापस नहीं लौटा। सुबह में उसकी लाश मिली।

Jan 01, 2026 02:00 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, औरंगाबाद, हिंदुस्तान संवाददाता
share Share
Follow Us on

बिहार के औरंगाबाद में नया साल एक परिवार के लिए कहर बनकर आया। परिवार के कमाऊ सदस्य की गला रेत कर हत्या करदी गयी। जिले के बारुण थाना क्षेत्र के सिंदुरिया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के किनारे एक गड्ढे में युवक का शव मिला तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव निवासी रमेश सिंह के 41 वर्षीय पुत्र दिलीप सिंह उर्फ मिरिंडा के रूप में हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अहले सुबह घर के समीप गड्ढे में शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान सड़क जाम का भी प्रयास किया गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, सीओ और बारुण थानाध्यक्ष दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:शादी नहीं करने का यही अंजाम है..., महिला की कनपटी में गोली दाग बोला आशिक

मृतक के पिता ने बताया कि दिलीप रात में भोजन कर घर में सोया था, बाद में किसी के फोन करने पर घर से निकला और वापस नहीं लौटा। बारुण थानाध्यक्ष ने बताया कि सड़क किनारे एक टायर दुकान के पास गड्ढे में शव मिला है और पूछताछ के लिए दुकानदार मोहम्मद तौफीक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

मृतक के पिता ने बताया कि दिलीप के एक पुत्र और एक पुत्री हैं तथा वह खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उन्होंने गोतिया से तीन बीघा जमीन को लेकर पिछले पांच वर्षों से चले आ रहे विवाद का जिक्र करते हुए बताया कि संबंधित मुकदमे की अगली तारीख दो फरवरी को है। इकलौते पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

गांव में घटना को लेकर कई तरह की चर्चा है। जमीन विवाद की बात पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस अपने गुप्तचरों से मामले की जानकारी जुटा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक का फोन कब्जे में ले लिया गया है। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आवश्यक जानकारी जुटा रही है। कुछ लीड मिले हैं जिसे आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें:भाभी से अवैध संबंध में देवर ने अपनी पत्नी की हत्या की; सल्फास खिलाकर गला दबाया
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News Murder News Murder Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।