तीन साल के बच्चे के साथ जन्मदिन पर भयानक हादसा, मासूम शिवम की जिंदा जलकर मौत

बिहार के जमुई में एक हृदयविदारक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। जिले के रविवार की दोपहर बाद करीब तीन बजे खलिहान में रखे पुआल में अचानक आग लगने से एक तीन वर्षीय बच्चे की जलकर मौत हो गई। बीचकोड़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत बग्घो गांव में हादसा हुआ। पूरे गांव में मातम का माहौल पसर गया है।

मृत बालक की पहचान बग्घो गांव निवासी प्रकाश पंडित के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। रविवार को ही शिवम का तीसरा जन्मदिन था और परिवार के लोग उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। शिवम की मौत के बाद उसके जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनो में कोहराम मच गया। शिवम के पिता प्रकाश पंडित मुंबई में रहकर काम करते हैं। अभी वह मुंबई में ही हैं।

परिजनों के अनुसार रविवार दोपहर बाद शिवम पड़ोस के तीन अन्य बच्चों के साथ घर के समीप ही खलिहान में पुआल के ढेर के पास खेल रहा था। इसी दौरान अचानक खलिहान में रखे पुआल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि बच्चों को संभलने का मौका नहीं मिला। शिवम के साथ खेल रहे तीन अन्य बच्चे किसी तरह लपटों से निकलकर भागे और अपनी जान बचाई, लेकिन शिवम आग की लपटों में घिर गया और निकल नहीं सका। बच्चों ने शोर मचाया तो परिजन और ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शिवम पूरी तरह जल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी।