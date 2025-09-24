Three-piece suit, black shoes and an English teacher, The story of Lalu Yadav's first foreign trip थ्री पीस सूट, काले जूते और अंग्रेजी टीचर; कहानी लालू यादव की पहली विदेश यात्रा की, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsThree-piece suit, black shoes and an English teacher, The story of Lalu Yadav's first foreign trip

थ्री पीस सूट, काले जूते और अंग्रेजी टीचर; कहानी लालू यादव की पहली विदेश यात्रा की

तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लालू को सलाह दी कि राज्य को आर्थिक सुधारों का लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद बिहार में विदेशी निवेश के उद्देश्य से लालू यादव ने ये विदेश यात्राएं की थी। जानिए इस यात्रा की कुछ खास बातें।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 24 Sep 2025 09:52 AM
share Share
Follow Us on
थ्री पीस सूट, काले जूते और अंग्रेजी टीचर; कहानी लालू यादव की पहली विदेश यात्रा की

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पहली विदेश यात्रा की कहानी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने खास तौर पर अंग्रेजी सीखी। थ्री पीस सूट पहना, कालू जूते पहने। खास तरह का डांस भी सीखा। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब 'बंधु बिहारी, कहानी लालू यादव और नीतीश कुमार की' में इन दौरों के बारे में बताया गया है।

नरसिम्हा राव ने विदेश से निवेश लाने की सलाह दी थी

तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई में तब आर्थिक सुधारों की मजबूत नींव रखी जा रही थी। नरसिम्हा राव और लालू यादव के अच्छे संबंध थे। राव ने लालू को सलाह दी कि राज्य को आर्थिक सुधारों का लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए बिहार में विदेशी निवेश की जरूरत है। लालू ने इस बात को समझा और विदेश दौरे का प्लान बनाया। बनाईं। पहली बार में सिंगापुर और थाइलेंड की। दूसरी बार में अमेरिका और बिट्रेन की।

ये भी पढ़ें:मुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा ठग...; प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों कहा?
ये भी पढ़ें:बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या की कहानी, 1 करोड़ का इनामी आरोपी मुठभेड़ में ढेर

अंग्रेजी टीचर ने सिखाए नए-नए गुण

लालू यादव की ये पहली विदेश यात्रा थी, जिसको लेकर वो काफी उत्सुक थे। वो खुद को तैयार करने में जुटे हुए थे। उस दौरान बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। लालू के लिए एक टीचर को रखा गया, जिसने उन्हें विदेश में सहजता से वार्ता के लिए तैयार किया। उन्हें औपचारिकताओं और प्रोटोकॉल का ध्यान रखना भी समझाया गया।

थ्री पीस सूट, काले जूते और डांस

ग्रामीण इलाके में जन्मे लालू यादव का बचपन मुश्किलों में बीता था। इसके चलते लालू अक्सर देसी अंदाज के कपड़ों में देखे जाते थे। विदेश यात्रा के लिए लालू के लिए थ्री पीस सूट मंगवाए गए। कहा जाता है कि लालू ने पहली बार काले जूते पहने। थ्री पीस सूट पहनकर उन्होंने सीएम आवास में एक खास तरह का पश्चिमी डांस भी सीखा, जिसे फॉक्सट्रॉट कहते हैं।

ये भी पढ़ें:मीसा भारती से शादी करना चाहते थे पप्पू यादव, सुनते ही आगबबूला हो गए थे लालू यादव
ये भी पढ़ें:अगर पुलिस में भर्ती हो जाते, तो नेता न बनते! लालू यादव की अनसुनी कहानी

विदेश यात्राओं और आर्थिक सुधारों का क्या हुआ

संकर्षण ठाकुर ने किताब में लिखा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) विदेश में लालू यादव के प्रदर्शन से खास प्रभावित नहीं था। संकर्षण ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा कि लालू गैर गंभीर व्यक्ति थे। लालू की दिलचस्पी बिहार से ज्यादा खुद के व्यक्तित्व के प्रचार में थी। लालू ने आर्थिक उदारीकरण का अभियान धूम-धाम से शुरू किया था, लेकिन अधिकांश चीजों की तरह वो आधे रास्ते में ही इसमें दिलचस्पी खो बैठे और उस मौके का लाभ बिहार को नहीं मिल पाया।