Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsThree youths killed in Gaya when high tension wire fell on them villagers blamed negligence of electricity department
गया में 3 युवकों पर गिरा हाईटेंशन तार, झुलसकर मौत; ग्रामीण बोले- बिजली विभाग की लापरवाही

गया में 3 युवकों पर गिरा हाईटेंशन तार, झुलसकर मौत; ग्रामीण बोले- बिजली विभाग की लापरवाही

संक्षेप:

गया जिले के खैरा गांव में तीन युवकों पर हाइटेंशन तार गिरने से मौत हो गई। तीनों घर के बाहर थे। पहले गोलू चपेट में आया, उसे बचाने दौड़ा नीतीश को भी करंट ने पकड़ लिया, और फिर राजा यादव को बचाने के प्रयास में चपेट में आ गया। जिससे तीनों की मौत हो गई।

Dec 23, 2025 06:19 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, खिजरसराय/गया जी
share Share
Follow Us on

गया जिले के खिजरसराय के खैरा गांव मंगलवार को करंट की चपेट में आने से एक ही गांव के तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक खैरा गांव निवासी गोलू यादव घर के बाहर काम कर रहा था। तभी ऊपर से गुजर रहा 11 हजार केवी का बिजली तार अचानक टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बारिश और नमी के कारण जमीन गीली थी। गोलू करंट की चपेट में आकर मौके पर ही झुलस गया। गोलू को तड़पता देख उसका चचेरा भाई नीतीश यादव जान बचाने दौड़ा, लेकिन मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुछ सेकेंड बाद नीतीश का दोस्त राजा यादव भी बचाने के प्रयास में करंट की जद में आ गया। कुछ ही पलों में तीनों युवक जमीन पर बेसुध पड़े थे। हादसे की सूचना मिलते ही खिजरसराय थाना पुलिस गांव पहुंची। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। घटना की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बेगूसराय में असम पुलिस के जवान की हत्या; पत्नी और बेटा गिरफ्तार

घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिजली विभाग पर सीधा आरोप लगाया कि गांव में लंबे समय से तार जर्जर हालत में लटके हुए थे। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते तार बदले जाते, तो आज तीन घरों के चिराग न बुझते। इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है।