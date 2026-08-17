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डाक कांवरिया की सेवा में निकले नीतीश समेत 3 की दर्दनाक मौत, 2 घरों के चिराग बुझे; बिहार के नवादा में हादसा

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, खगड़िया
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बिहार के खगड़िया में बोलबम सेवा शिविर के तीन कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अन्तर्गत एनएच-107 में स्थित उसराहा गांव के निकट रविवार देर रात दो बाइकों की सीधी टक्कर में उनकी जान चली गई।

मृतक के बदहवास परिजन
मृतक के बदहवास परिजन

बिहार के खगड़िया में बोलबम सेवा शिविर के तीन कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अन्तर्गत एनएच-107 में स्थित उसराहा गांव के निकट रविवार देर रात दो बाइकों की सीधी टक्कर में उनकी जान चली गई। मृतक बेलदौर थानान्तर्गत सकरोहर पंचायत के पिपरा बासा गांव निवासी पूर्व वार्ड सदस्य चन्देश्वर सिंह का छोटा पुत्र 19 वर्षीय नीरज कुमार, पंकज सिंह का 21 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार और बेलदौर काली स्थान निवासी महादेव शर्मा का 27 वर्षीय पुत्र काजू कुमार शर्मा बताया जा रहा है। तीनों मृतकों के परिवार में मातम छा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाने के दौरान तीनों डाक सेवकों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौत के शिकार नीतीश एवं रुपेश अलग-अलग बाइक चला रहे थे। इसी क्रम में घटनास्थल पर दोनों चालक की बाइक की सीधी टक्कर हो गई।

मौके पर नीरज ने तोड़ा दम, रास्ते में दो की मौत

स्थानीय लोगों के सहयोग से तीनों घायलों को एंबुलेंस में चढ़ाया गया। वार्ड सदस्य सोनू के मुताबिक नीरज की मौत एंबुलेंस में चढ़ाने के साथ ही हो गई जबकि, नीतीश की मौत मौत करुआमोड़ के निकट एवं दूसरे बाइक सवार रुपेश कुमार उर्फ काजू की मौत महेशखूंट पहुंचते ही हो गई। तीनों शवों का पोस्टमार्टम खगड़िया सदर अस्पताल में किया गया। बताया गया कि नीरज व नीतीश एक ही बाइक पर सवार थे।

रुपेश उर्फ काजू अपने माता-पिता के थे इकलौते पुत्र

रुपेश उर्फ काजू अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। वह टेंट हाउस में मजदूरी कर जीवकोपार्जन करता था। उसके परिवार में पत्नी चंदा कुमारी, मां सविता देवी, चार वर्षीय पुत्र युवराज और तीन वर्षीय पुत्र लव कुश कुमार रह गए हैं, जिसका रो-रोकर बुरी हाल बना हुआ है। जिसे आसपास के लोगों के द्वारा सांत्वना दे रहे थे। सदर अस्पताल में परिजनों ने बताया कि तीनों युवक डाक बम की सेवा के लिए गए थे। इधर बेलदौर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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