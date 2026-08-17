डाक कांवरिया की सेवा में निकले नीतीश समेत 3 की दर्दनाक मौत, 2 घरों के चिराग बुझे; बिहार के नवादा में हादसा

बिहार के खगड़िया में बोलबम सेवा शिविर के तीन कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अन्तर्गत एनएच-107 में स्थित उसराहा गांव के निकट रविवार देर रात दो बाइकों की सीधी टक्कर में उनकी जान चली गई।

बिहार के खगड़िया में बोलबम सेवा शिविर के तीन कार्यकर्ताओं की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अन्तर्गत एनएच-107 में स्थित उसराहा गांव के निकट रविवार देर रात दो बाइकों की सीधी टक्कर में उनकी जान चली गई। मृतक बेलदौर थानान्तर्गत सकरोहर पंचायत के पिपरा बासा गांव निवासी पूर्व वार्ड सदस्य चन्देश्वर सिंह का छोटा पुत्र 19 वर्षीय नीरज कुमार, पंकज सिंह का 21 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार और बेलदौर काली स्थान निवासी महादेव शर्मा का 27 वर्षीय पुत्र काजू कुमार शर्मा बताया जा रहा है। तीनों मृतकों के परिवार में मातम छा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाने के दौरान तीनों डाक सेवकों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौत के शिकार नीतीश एवं रुपेश अलग-अलग बाइक चला रहे थे। इसी क्रम में घटनास्थल पर दोनों चालक की बाइक की सीधी टक्कर हो गई।

मौके पर नीरज ने तोड़ा दम, रास्ते में दो की मौत स्थानीय लोगों के सहयोग से तीनों घायलों को एंबुलेंस में चढ़ाया गया। वार्ड सदस्य सोनू के मुताबिक नीरज की मौत एंबुलेंस में चढ़ाने के साथ ही हो गई जबकि, नीतीश की मौत मौत करुआमोड़ के निकट एवं दूसरे बाइक सवार रुपेश कुमार उर्फ काजू की मौत महेशखूंट पहुंचते ही हो गई। तीनों शवों का पोस्टमार्टम खगड़िया सदर अस्पताल में किया गया। बताया गया कि नीरज व नीतीश एक ही बाइक पर सवार थे।