दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत, दिवाली पर बुझ गया घर का चिराग
दीपवाली की रात को तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे। सामने से आ रही दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियों पर सवार 5 युवक जख्मी हो गए जिनमें से 3 की मौत हो गई।
सीवान, निज प्रतिनिधि। बिहार के सीवान में दिवाली की रात दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। घटना सीवान के महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव स्थित मस्जिद के समीप रविवार की रात हुई। दो बाइकों की टक्कर में तीनों युवक मौत के मुंह में समा गये, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से मृत युवकों के घरों में कोहराम मच गया है। तीनों युवकों के शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। मृतकों के परिजनों के लिए सरकारी मुआवजे की मांग की गयी है।
मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसुलपुर निवासी सुदर्शन महतो के 22 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार, भटवलिया निवासी अभय कुमार के 19 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार और गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सनाह गांव निवासी संतोष सिंह के 25 वर्षीय पुत्र सनीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में रसूलपुर के ही अभिषेक कुमार और गोलू कुमार हैं। घटना से इनके परिजनों का बुरा हाल है।
एक बाइक पर सवाल थे तीन युवक
बताया गया गया है कि एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर शहर की ओर आ रहे थे। वहीं, एक बाइक पर दो लोग सवार होकर शहर से दूसरी दिशा में जा रहे थे। इसी दौरान झुनापुर गांव स्थित मस्जिद के समीप दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग जुट गए और पुलिस को सूचना दी।
अस्पताल ले जाते डॉक्टर ने मृत करार दिया
हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने मुकेश चौहान, गोलू कुमार और सनीश कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दोनों घायलों का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। महादेवा थानाध्यक्ष विनीत विनायक ने बताया कि झुनापुर गांव के समीप दो बाइकों की टक्कर में तीन युवकों की मौत हुई है। तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें