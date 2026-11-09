दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत, दिवाली पर बुझ गया घर का चिराग

दीपवाली की रात को तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे। सामने से आ रही दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियों पर सवार 5 युवक जख्मी हो गए जिनमें से 3 की मौत हो गई।

सीवान, निज प्रतिनिधि। बिहार के सीवान में दिवाली की रात दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। घटना सीवान के महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव स्थित मस्जिद के समीप रविवार की रात हुई। दो बाइकों की टक्कर में तीनों युवक मौत के मुंह में समा गये, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से मृत युवकों के घरों में कोहराम मच गया है। तीनों युवकों के शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। मृतकों के परिजनों के लिए सरकारी मुआवजे की मांग की गयी है।

मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसुलपुर निवासी सुदर्शन महतो के 22 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार, भटवलिया निवासी अभय कुमार के 19 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार और गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सनाह गांव निवासी संतोष सिंह के 25 वर्षीय पुत्र सनीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में रसूलपुर के ही अभिषेक कुमार और गोलू कुमार हैं। घटना से इनके परिजनों का बुरा हाल है।

एक बाइक पर सवाल थे तीन युवक बताया गया गया है कि एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर शहर की ओर आ रहे थे। वहीं, एक बाइक पर दो लोग सवार होकर शहर से दूसरी दिशा में जा रहे थे। इसी दौरान झुनापुर गांव स्थित मस्जिद के समीप दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग जुट गए और पुलिस को सूचना दी।