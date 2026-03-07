Hindustan Hindi News
बिहार में रफ्तार निगल गई 3 जिन्दगी, तवारीह की नमाज के बाद बिरयानी लेने गए थे

Mar 07, 2026 03:02 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में रफ्तार निगल गई 3 जिन्दगी, तवारीह की नमाज के बाद बिरयानी लेने गए थे

Kishanganj Three Death: बिहार के किशनगंज में तेज रफ्तार चार कार एवं बाइक के आमने -सामने की टक्कर में बाइक सवार दो युवक समेत तीन युवकों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की रात साढ़े आठ बजे एनएच 327 ई फोरलेन पर खैखाट चौक के पास की है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। दुर्घटना वाली गाड़ी को जब्त कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक शादाब अंजुम और नाजिर एक बाइक पर पर थे। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा युवक शाह आलम घटना के वक्त घटनास्थल पर सड़क के दूसरे ओर खड़ा था। दुर्घटनाग्रस्त कार के पलटने के दौरान वे इसके चपेट में आ गये जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए तथा घटना के कुछ देर बाद शाह आलम की मौत हो गई।

मृतकों में नज़ीर अहमद (31) शादाब अंजुम (25) दोनों ग्राम कांटा ताराबाड़ी, दिघलबैंक, किशनगंज के रहने वाले थे। जबकि तीसरा मृतक शाह आलम (25) ग्राम खैखाट, पंचायत इकरा, दिघलबैंक, किशनगंज के रहने वाले थे।

जानकारी के अनुसार एनएच 327 ई फोरलेन पर खैखाट चौक के पास ठाकुरगंज की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को ठोकर मार दिया जिससे बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक की मौत दुर्घटनाग्रस्त वाहन की चपेट में आने से हो गई। घटना की सूचना पर बहादुरगंज थानाध्यक्ष संदीप कुमार, गंर्धवडांगा थाना की पुलिस व पौआखाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटना ग्रस्त दोनों वाहन को कब्जे में लेकर मृत युवकों के शव को पोस्टमार्टम हेतु किशनगंज भेज दिया।

घटना के संबंध में बताया गया कि बाइक चालक शदाब अंजुम व नाजिर तारावीह के नमाज के बाद बिरयानी खरीदने खैखाट चौक पर गये थे। उसी समय एनएच 327 ई पर सड़क क्रास करने के दौरान तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गये। बहादुरगंज थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। अंजाम देकर घटना की जांच कर रही है।

इस मामले में स्थानीय लोगों ने मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को इस घटना की सूचना दी और तीनों मरने वालों के परिजनों को सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिलाने की अपील की। प्रशासन की ओर से भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Road Accident News Road Accident अन्य..
