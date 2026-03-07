बिहार में रफ्तार निगल गई 3 जिन्दगी, तवारीह की नमाज के बाद बिरयानी लेने गए थे

Kishanganj Three Death: मृतकों में नज़ीर अहमद (31) शादाब अंजुम (25) दोनों ग्राम कांटा ताराबाड़ी, दिघलबैंक, किशनगंज के रहने वाले थे। जबकि तीसरा मृतक शाह आलम (25) ग्राम खैखाट, पंचायत इकरा, दिघलबैंक, किशनगंज के रहने वाले थे।

Kishanganj Three Death: बिहार के किशनगंज में तेज रफ्तार चार कार एवं बाइक के आमने -सामने की टक्कर में बाइक सवार दो युवक समेत तीन युवकों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की रात साढ़े आठ बजे एनएच 327 ई फोरलेन पर खैखाट चौक के पास की है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। दुर्घटना वाली गाड़ी को जब्त कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक शादाब अंजुम और नाजिर एक बाइक पर पर थे। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा युवक शाह आलम घटना के वक्त घटनास्थल पर सड़क के दूसरे ओर खड़ा था। दुर्घटनाग्रस्त कार के पलटने के दौरान वे इसके चपेट में आ गये जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए तथा घटना के कुछ देर बाद शाह आलम की मौत हो गई।

मृतकों में नज़ीर अहमद (31) शादाब अंजुम (25) दोनों ग्राम कांटा ताराबाड़ी, दिघलबैंक, किशनगंज के रहने वाले थे। जबकि तीसरा मृतक शाह आलम (25) ग्राम खैखाट, पंचायत इकरा, दिघलबैंक, किशनगंज के रहने वाले थे।

जानकारी के अनुसार एनएच 327 ई फोरलेन पर खैखाट चौक के पास ठाकुरगंज की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को ठोकर मार दिया जिससे बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक की मौत दुर्घटनाग्रस्त वाहन की चपेट में आने से हो गई। घटना की सूचना पर बहादुरगंज थानाध्यक्ष संदीप कुमार, गंर्धवडांगा थाना की पुलिस व पौआखाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटना ग्रस्त दोनों वाहन को कब्जे में लेकर मृत युवकों के शव को पोस्टमार्टम हेतु किशनगंज भेज दिया।

घटना के संबंध में बताया गया कि बाइक चालक शदाब अंजुम व नाजिर तारावीह के नमाज के बाद बिरयानी खरीदने खैखाट चौक पर गये थे। उसी समय एनएच 327 ई पर सड़क क्रास करने के दौरान तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गये। बहादुरगंज थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। अंजाम देकर घटना की जांच कर रही है।