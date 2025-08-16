टंकी सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत; दम घुटने से गई जान, गया में दर्दनाक हादसा

गया के गुरारू बाजार इलाके में टंकी की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस गोदाम में सफाई का काम हो रहा था। वो तीन साल से बंद पड़ा था। गोदाम का नया खरीददार टंकी की सफाई करवा रहा था, इसी दौरान ये हादसा हो गया।

गया जिले में कई साल से बंद किरासन तेल गोदाम की टंकी साफ करने उतरे तीन युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना शनिवार की शाम गया जी मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुरारू प्रखंड बाजार स्थित स्टेशन रोड की है। मरने वालों में दशरथ बिगहा गांव निवासी गनौरी पासवान का 20 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार, बारा गांव निवासी मुकेश यादव का 25 वर्षीय पुत्र सागर कुमार और बहबलपुर गांव निवासी सुरेंद्र गोस्वामी का 24 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार शामिल हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले छोटू कुमार तेल निकालने के लिए टंकी में उतरा। अंदर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए दो अन्य युवक टंकी में उतरे। इन दोनों युवकों का भी दम घुटने लगा। तीनों बेहोश हो गए। यह बात जंगल में आग की तरह फैली। बाद में स्थानीय लोगों ने किसी तरह तीनों को निकाला। आनन-फानन में तीनों को गुरारू पीएचसी लाया गया। जहां डाक्टरों ने तीनों को मृत बता दिया।

स्थानीय लोगों के मुताबिक गोदाम कई साल से बंद था। पहले यहीं से पूरे इलाके में किरासन तेल की सप्लाई होती थी। इस गोदाम को किसी ने खरीद लिया है। अब किरासन गोदाम की टंकी साफ कराने के दौरान यह हादसा हुआ।