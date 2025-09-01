बिहार के कैमूर में आसमानी आफत! ठनका गिरने से जेठानी-देवरानी सहित तीन महिलाओं की मौत, 5 झुलसीं

घटना स्थल पर पहुंची सीओ पुष्पलता कुमारी और थानाध्यक्ष प्रियेश प्रियदर्शी ने भीड़ से उठ रही मांग पर कहा कि आपदा प्रबंधन के प्रावधान के तहत सभी मृतकों के पीड़ित परिजन को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दिलवाने की दिशा में पहल की जाएगी।

बिहार में आसमानी आफत कहर बनकर टूटा है। यहां ठनका गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई है। कैमूर जिले के मोहनियां थाना क्षेत्र के दनियालपुर कुरई गांव में सोमवार की सुबह 6:02 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में जहां तीन महिलाओं ने मौके पर दम तोड़ दिया, वहीं झुलसीं पांच महिलाओं को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। सभी महिलाएं दनियालपुर कुरई गांव की हैं। महिलाएं धान की फसल की सोहनी करने जा रही थीं। इसी दौरान तेज गरज व चमक के साथ बारिश शुरू हुई। लेकिन, रास्ते में छुपने की कहीं जगह नहीं होने की वजह से वह खेत की ओर बढ़ने लगीं। इसी दौरान उनके उपर ठनका गिर पड़ा, जिससे यह हादसा हुआ।

मृतकों में अशोक राम की 45 वर्षीया पत्नी मंगरी देवी, मनोज राम की 40 वर्षीया पत्नी कुमारी देवी तथा कुमारी देवी की जेठानी 45 वर्षीया परमशीला देवी शामिल हैं। जबकि झुलसीं महिलाओं में मदन राम की 40 वर्षीया पत्नी गीता देवी, हरिश्चंद्र राम की 45 वर्षीया पत्नी जानकी देवी, श्रीराम राम की 40 वर्षीया पत्नी कुंती देवी, रोहित राम की 35 वर्षीया पत्नी मीरा देवी, कामेंद्र राम की 40 वर्षीया पत्नी पुष्पा देवी शामिल हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है।

घटना स्थल पर पहुंची सीओ पुष्पलता कुमारी और थानाध्यक्ष प्रियेश प्रियदर्शी ने भीड़ से उठ रही मांग पर कहा कि आपदा प्रबंधन के प्रावधान के तहत सभी मृतकों के पीड़ित परिजन को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि दिलवाने की दिशा में पहल की जाएगी। लेकिन, मौके पर मौजूद जिला पार्षद गीता पासी को यह कहते सुना गया कि जब तक सीओ पीड़ित परिजनों को सहायता राशि का चेक नहीं दे देती हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दिया जाएगा। उन्होंने बेलौड़ी में मृत बच्चे का उदाहरण दिया और कहा कि उसके परिवार को आज तक मुआवजा नहीं मिला। हालांकि बेलौड़ी पंचायत के मुखिया रविंद्र सिंह ग्रामीणों को समझाने में जुटे थे।