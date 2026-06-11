जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी समेत 3 ट्रेनें रद्द, सीमांचल के यात्रियों की बढ़ी परेशानी; कोलकाता का सफर भी मुश्किल

रेलवे ने जोगबनी से सिलीगुड़ी के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है। इससे सीमांचल के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता जाने वाली चितपुर एक्सप्रेस को भी बिहार के स्टेशनों पर नहीं चलाया जा रहा है।

बिहार में कटिहार-बारसोई रेलखंड के बीच चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का सीधा असर सीमांचल और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के रेल यात्रियों पर पड़ने लगा है। रेलवे प्रशासन द्वारा कई ट्रेनों को अररिया-गलगलिया मार्ग से डायवर्ट किए जाने के साथ-साथ जोगबनी-कटिहार रेलखंड पर चलने वाली तीन महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन भी अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। इससे स्थानीय यात्रियों से लेकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन 11 जून से 14 जून तक रद्द कर दिया गया है। वहीं जोगबनी से कोलकाता जाने वाली महत्वपूर्ण चितपुर एक्सप्रेस को 11 जून और 13 जून को जोगबनी-कटिहार खंड में रद्द रखा गया है। इसके अलावा जोगबनी-कटिहार के बीच चलने वाली डेमू पैसेंजर ट्रेन संख्या 75745 एवं 75746 को भी 11 से 14 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है।

रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी सबसे अधिक परेशानी जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी के बंद रहने से हो रही है। यह ट्रेन सीमांचल के लोगों के लिए उत्तर बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण रेल संपर्क मानी जाती है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र, व्यवसायी, मरीज और नौकरीपेशा लोग सिलीगुड़ी की यात्रा इसी ट्रेन से करते हैं। सिलीगुड़ी उत्तर-पूर्व भारत का प्रवेश द्वार होने के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसे में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त खपत हो रही है।

कोलकाता जाने वालों को मुश्किलें चितपुर एक्सप्रेस के प्रभावित होने से कोलकाता जाने वाले यात्रियों की चिंता भी बढ़ गई है। सीमांचल क्षेत्र के हजारों लोगों का कोलकाता से रोजगार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के कारण सीधा संबंध है। बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता जाते हैं, जबकि कई व्यापारी नियमित रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। ट्रेन रद्द होने के कारण यात्रियों को आरक्षण संबंधी समस्याओं के साथ-साथ अतिरिक्त खर्च का भी सामना करना पड़ रहा है।

नेपाल के लोगों को भी समस्या भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जोगबनी के कारण इस समस्या का दायरा और व्यापक हो गया है। नेपाल के मोरंग, सुनसरी, विराटनगर तथा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग जोगबनी होकर सिलीगुड़ी और कोलकाता की यात्रा करते हैं। इन शहरों से उनके व्यापारिक, शैक्षणिक, चिकित्सकीय और पारिवारिक संबंध जुड़े हुए हैं। ट्रेनें रद्द होने से नेपाली यात्रियों को भी निराशा और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

डीआरयूसीसी के सदस्य बछराज राखेचा तथा रेल यात्री संघ के सदस्य चंदन भगत ने रेल प्रशासन के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य कटिहार-बारसोई रेलखंड में चल रहा है, जबकि जोगबनी-कटिहार खंड सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है। उनका कहना है कि जब अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेनों को अररिया-गलगलिया मार्ग से डायवर्ट कर चलाया जा रहा है, तब जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी तथा अन्य स्थानीय ट्रेनों का संचालन भी वैकल्पिक मार्ग से किया जा सकता था।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी सीमांचल और सीमा क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाती है। इसके परिचालन पर रोक लगने से आम यात्रियों को सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। रेल प्रशासन को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कम से कम जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी एवं चितपुर एक्सप्रेस के नियमित संचालन पर पुनर्विचार करना चाहिए।