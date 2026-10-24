सारण में तीन बार का वोटिंग रिकॉर्ड टूटा; 45 साल लेफ्ट का गढ़ रहा, इस बार CPI चुनाव से दूर
बिहार विधान परिषद की सारण शिक्षक एमएलसी सीट पर वोटिंग का तीन बार का रिकॉर्ड टूट गया। सारण में सबसे ज्यादा 89.05 प्रतिशत मतदान हुआ। लगभग साढ़े चार दशक तक लेफ्ट का गढ़ रही इस सीट पर इस बार सीपीआई ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा।
छपरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 में सारण शिक्षक एमएलसी सीट पर वोटिंग के पिछले तीन बार के रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस सीट पर शुक्रवार को 89.05 प्रतिशत मतदान हुआ। पिछले चुनाव के मुकाबले यहां मतदान प्रतिशत में लगभग 6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सारण निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षकों के मतदान करने की रुचि बढ़ती जा रही है। सारण शिक्षक को एक समय में लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। 45 साल तक यहां वाम का कब्जा रहा। हालांकि, इस चुनाव में लेफ्ट पार्टी सीपीआई चुनाव से दूर नजर आई और अपना कैंडिडेट तक नहीं उतारा।
सारण शिक्षक एमएलसी सीट पर साल 2014 के चुनाव में 70 प्रतिशत मतदान हुआ था। 2020 में यह बढ़कर 85 प्रतिशत पहुंच गया। वहीं, 2023 में उपचुनाव हुआ, तो इस सीट पर 83.50 फीसदी वोटिंग हुई। अब 2026 के चुनाव में मतदान का आंकड़ा बढ़कर 89 फीसदी से ऊपर पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि के चयन को लेकर टीचर वोटरों की भागीदारी बढ़ रही है।
इस चुनाव में शीर्ष पर सारण के शिक्षक मतदाता
बिहार एमएलसी चुनाव 2026 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया। जिन आठ सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ, उनमें सारण शिक्षक सीट पर सर्वाधिक 89.05 प्रतिशत वोट गिरे। सारण निर्वाचन क्षेत्र में छपरा, सीवान, मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज जिले आते हैं।
इस चुनाव में सारण के बाद दरभंगा शिक्षक पर 85.87, तिरहतु शिक्षक पर 82.99 और पटना शिक्षक सीट पर 74.75 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, स्नातक वर्ग की चार अन्य सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा 60 फीसदी से नीचे ही रहा।
45 साल तक लेफ्ट का दबदबा, इस बार सीपीआई मैदान में नहीं
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में करीब साढ़े चार दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा। वर्ष 1978 से शुरू हुए चुनावी सफर में सीपीआई के जयमंगल सिंह ने लगातार तीन बार जीत दर्ज की। साल 1996 में कांग्रेस के चंद्रमा सिंह ने उन्हें हराकर जीत का सिलसिला तोड़ा। इसके बाद सीपीआई नेता केदारनाथ पांडेय ने 2002, 2008, 2014 और 2020 में लगातार चार बार यहां से एमएलसी बने।
केदार के बेटे उपचुनाव हारे, अब जेडीयू से लड़े
केदारनाथ पांडे के निधन के बाद 2023 में हुए उपचुनाव में उनके बेटे आनंद पुष्कर सीपीआई के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन जन सुराज समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी आफाक अहमद से हार गए। इस बार सीपीआई ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। आनंद पुष्कर अब जेडीयू के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, जबकि आफाक अहमद जन सुराज के उम्मीदवार हैं। एमएलसी चुनाव की मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
सारण शिक्षक एमएलसी सीट पर 2020 के चुनाव में सीपीआई के केदारनाथ पांडेय ने भाजपा प्रत्याशी चंद्रमा सिंह को 1690 वोटों से हराया था। उन्हें 3633 वोट मिले थे, जबकि चंद्रमा सिंह को 1943 मत प्राप्त हुए थे। 2023 के उपचुनाव में सीपीआई से लड़े आनंद पुष्कर अपने पिता की विरासत नहीं बचा पाए, उन्हें 2381 मत मिले, जबकि निर्दलीय अफाक अहमद ने 3055 मत हासिल कर जीत दर्ज की थी। अब 2026 के चुनाव में भी मुख्य रूप से आनंद और अफाक के बीच मुकाबला है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।