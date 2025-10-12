Hindustan Hindi News
एक को बचाने दो बहनें गईं, तीनों गंगा में डूब गईं; बिहार में दर्दनाक हादसा

चारों को डूबते देख घाट पर मौजूद एक किसान ने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े। काजल को पानी से बाहर निकाला गया जिससे उसकी जान बच गई लेकिन बाकी तीनों बहनों को नहीं बचाया जा सका।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, दिघवारा, छपराSun, 12 Oct 2025 09:45 AM
बिहार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां छपरा जिले में अकिलपुर थाना क्षेत्र के रामदासचक बिंद टोली गांव में शनिवार को तीन सगी बहनों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। साथ गयी एक किशोरी को ग्रामीणों ने बचा लिया। मृत बच्चियों की पहचान रामदासचक बिंद टोली निवासी भूलेटन महतो की 11 वर्षीया पुत्री गुंजन कुमारी, 9 वर्षीया पुत्री सपना कुमारी और 7 वर्षीया पुत्री मनतुरनी कुमारी के रूप में हुई है। गांव के ही रामनाथ महतो की पुत्री 13 वर्षीया काजल कुमारी को बचा लिया गया।

शनिवार दोपहर चारों बच्चियां घर की सफाई करने के बाद गंगा नदी के कछार में स्नान करने गई थीं। स्नान के दौरान एक बच्ची गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के प्रयास में बाकी तीनों बच्चियां डूबने लगीं। चारों को डूबते देख घाट पर मौजूद एक किसान ने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े। काजल को पानी से बाहर निकाला गया जिससे उसकी जान बच गई लेकिन बाकी तीनों बहनों को नहीं बचाया जा सका।

ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चियों के शवों को नदी से बाहर निकाला गया। अकिलपुर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेजा गया है।