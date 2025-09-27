घर के पास बने गड्ढे में डूबने से 3 बहनों की मौत; पूर्णिया में दर्दनाक हादसा, परिवार में पसरा मातम
पूर्णिया जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। जब घर के बगल में बने गड्ढे में डूबने से तीन बहनों की मौत हो गई। तीनों फूल तोड़ने के लिए गड्ढे की ओर गई थीं। इस दौरान वे पानी में डूब गईं। बहनों का शव बरामद होने पर पूरे गांव में मातम छा गया।
पूर्णिया जिले के जलालगढ़ के अहिलगांव पंचायत के गेहंवा वार्ड 13 में शुक्रवार की देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बगल में बने गड्ढे में डूबने से तीन बहनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों बहनें फूल तोड़ने के लिए गड्ढे की ओर गई थीं। इस दौरान वे पानी में डूब गईं। जब काफी देर तक वे घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गड्ढे से तीनों बहनों का शव बरामद होने पर पूरे गांव में मातम छा गया।
मृत बच्चियों में दो सगी बहनें तमन्ना बानो (8 वर्ष) और साहिका परवीन (12 वर्ष) पिता हाफिज शमीम तथा उनकी चचेरी बहन साजिदा खातून (10 वर्ष) पिता मोईन शामिल थीं। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी की कटाई के कारण यह गड्ढा बन गया था जिसका अंदाजा बच्चियों को नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही विधायक आफाक आलम, अंचलाधिकारी सबीहुल हसन, थानाध्यक्ष दीपक कुमार समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेजा।
पोस्टमार्टम के बाद तीनों बच्चियों को गांव में अलग-अलग कब्र में दफन किया गया। मुखिया प्रतिनिधि मुजम्मिल आलम, सरपंच प्रतिनिधि रहमत अली सहित कई स्थानीय लोग परिजनों से मिलकर श्रद्धांजलि दी और दुख की घड़ी में हिम्मत बनाए रखने की अपील की। गांव का माहौल गमगीन हो गया।