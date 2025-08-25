three policemen injured when car driver push accelerator instead of break in patna रुकने का इशारा किया तो ब्रेक की जगह कार का दबा दिया एक्सीलेटर, पटना में 3 पुलिसवाले जख्मी, Bihar Hindi News - Hindustan
रुकने का इशारा किया तो ब्रेक की जगह कार का दबा दिया एक्सीलेटर, पटना में 3 पुलिसवाले जख्मी

कार में चालक सहित तीन लोग सवार थे। पुलिसकर्मियों ने चालक को कार रोकने का इशारा किया। पुलिसकर्मी कार रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी चालक ने कार से बैरिकेड में जोरदार टक्कर मार दी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाMon, 25 Aug 2025 06:58 AM
पटना में एक कार चालक की गलती से कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।। पीरबहोर थाना क्षेत्र के कृष्णा घाट के समीप शनिवार की देर रात अनियंत्रित कार ने वाहन जांच के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग में टक्कर मार दी। इसकी चपेट आकर वाहन जांच कर रहे तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने कार रुकवा चालक को दबोच लिया। वहीं, जख्मी हवलदार बलभद्र सहित तीनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया।

यातायात थाना प्रभारी ने बताया की मो. हमीम काजी कार चलाना सीख रहे थे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर चालक ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया था। यातायात पुलिस कार जब्त मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने वाहन जांच के लिए शनिवार की देर रात करीब ग्यारह बजे कृष्णा घाट के समीप बैरिकेडिंग लगा रखी थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने राजपथ की ओर से जेपी गंगा पथ की ओर एक कार आता देखा।

कार में चालक सहित तीन लोग सवार थे। पुलिसकर्मियों ने चालक को कार रोकने का इशारा किया। पुलिसकर्मी कार रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी चालक ने कार से बैरिकेड में जोरदार टक्कर मार दी। बैरिकेड की चपेट में आकर हवलदार बलभद्र और उनके दो सिपाही साथी मामूली रूप से जख्मी हो गए। इस संबंध में हवलदार बलभद्र की शिकायत पर यातायात पुलिस ने केस दर्ज किया है।

