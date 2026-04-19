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साजिश! भ्रष्ट पूर्व डीएसपी गौतम कुमार की थार लेकर 3 लोग सीधे एसडीपीओ दफ्तर में घुसे, हड़कंप

Apr 19, 2026 11:59 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, किशनगंज
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तीनों को आगे की जांच के लिए सदर थाना ले जाया गया है। मौक़े पर पहुंचे डीएसपी मुख्यालय, वर्तमान में प्रभारी एसडीपीओ मंगलेश कुमार सहित सदर थाना पुलिस ने थार सहित तीनों लोगों को लेकर सदर थाना चली आयी।

साजिश! भ्रष्ट पूर्व डीएसपी गौतम कुमार की थार लेकर 3 लोग सीधे एसडीपीओ दफ्तर में घुसे, हड़कंप

बिहार के किशनगंज में आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के बीच शनिवार रात एक संदिग्ध गतिविधि ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार से जुड़ी बताई जा रही एक लाल रंग की थार गाड़ी को अनुमंडल कार्यालय परिसर में पुलिस ने रोक लिया। गाड़ी में सवार तीन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार, 31 मार्च को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा की गई कार्रवाई के बाद से ही गौतम कुमार से जुड़े मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में शनिवार रात करीब 8 बजे एक लाल रंग की थार (बीआर 11बीबी 7973) अचानक किशनगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंची।

गाड़ी से उतरे तीन लोग सीधे एसडीपीओ कार्यालय में दाखिल हुए और लगभग 15 मिनट बाद वापस बाहर निकल आए। इस बीच, रात के समय गाड़ी के कार्यालय परिसर में प्रवेश की सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई। जब गाड़ी सवार लोग मौके से निकलने का प्रयास कर रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी ने संदेह के आधार पर वाहन को रोक लिया। पूछताछ के दौरान गाड़ी में सवार लोगों की पहचान मोहम्मद हबीब (दौला पंचायत, किशनगंज), सौदागर (पूर्णिया सिटी, चालक) और एक नाबालिग के रूप में हुई।

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तीनों को आगे की जांच के लिए सदर थाना ले जाया गया है। मौक़े पर पहुंचे डीएसपी मुख्यालय, वर्तमान में प्रभारी एसडीपीओ मंगलेश कुमार सहित सदर थाना पुलिस ने थार सहित तीनों लोगों को लेकर सदर थाना चली आयी। सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन को आशंका थी कि कार्यालय से किसी प्रकार के दस्तावेज या सामान को हटाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मौके पर पहुंचे प्रभारी एसडीपीओ वन मंगलेश कुमार के निर्देश पर पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और सभी संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं, एसपी संतोष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गाड़ी सवारों ने कार्यालय में लगी एसी को खोलने के उद्देश्य से वहां जाने की बात कही है। हालांकि, रात के समय इस तरह का कार्य करने की जरूरत और इसके लिए किसकी अनुमति ली गई, इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में अफरातफरी का माहौल बना रहा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है

मौके पर पहुंचे प्रभारी एसडीपीओ वन मंगलेश कुमार के निर्देश पर पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और सभी संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं, एसपी संतोष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गाड़ी सवारों ने कार्यालय में लगी एसी को खोलने के उद्देश्य से वहां जाने की बात कही है। हालांकि, रात के समय इस तरह का कार्य करने की जरूरत और इसके लिए किसकी अनुमति ली गई, इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में अफरातफरी का माहौल बना रहा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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