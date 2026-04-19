साजिश! भ्रष्ट पूर्व डीएसपी गौतम कुमार की थार लेकर 3 लोग सीधे एसडीपीओ दफ्तर में घुसे, हड़कंप

तीनों को आगे की जांच के लिए सदर थाना ले जाया गया है। मौक़े पर पहुंचे डीएसपी मुख्यालय, वर्तमान में प्रभारी एसडीपीओ मंगलेश कुमार सहित सदर थाना पुलिस ने थार सहित तीनों लोगों को लेकर सदर थाना चली आयी।

बिहार के किशनगंज में आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के बीच शनिवार रात एक संदिग्ध गतिविधि ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार से जुड़ी बताई जा रही एक लाल रंग की थार गाड़ी को अनुमंडल कार्यालय परिसर में पुलिस ने रोक लिया। गाड़ी में सवार तीन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार, 31 मार्च को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा की गई कार्रवाई के बाद से ही गौतम कुमार से जुड़े मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में शनिवार रात करीब 8 बजे एक लाल रंग की थार (बीआर 11बीबी 7973) अचानक किशनगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंची।

गाड़ी से उतरे तीन लोग सीधे एसडीपीओ कार्यालय में दाखिल हुए और लगभग 15 मिनट बाद वापस बाहर निकल आए। इस बीच, रात के समय गाड़ी के कार्यालय परिसर में प्रवेश की सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई। जब गाड़ी सवार लोग मौके से निकलने का प्रयास कर रहे थे, तभी एक पुलिसकर्मी ने संदेह के आधार पर वाहन को रोक लिया। पूछताछ के दौरान गाड़ी में सवार लोगों की पहचान मोहम्मद हबीब (दौला पंचायत, किशनगंज), सौदागर (पूर्णिया सिटी, चालक) और एक नाबालिग के रूप में हुई।

तीनों को आगे की जांच के लिए सदर थाना ले जाया गया है। मौक़े पर पहुंचे डीएसपी मुख्यालय, वर्तमान में प्रभारी एसडीपीओ मंगलेश कुमार सहित सदर थाना पुलिस ने थार सहित तीनों लोगों को लेकर सदर थाना चली आयी। सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन को आशंका थी कि कार्यालय से किसी प्रकार के दस्तावेज या सामान को हटाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मौके पर पहुंचे प्रभारी एसडीपीओ वन मंगलेश कुमार के निर्देश पर पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और सभी संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं, एसपी संतोष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गाड़ी सवारों ने कार्यालय में लगी एसी को खोलने के उद्देश्य से वहां जाने की बात कही है। हालांकि, रात के समय इस तरह का कार्य करने की जरूरत और इसके लिए किसकी अनुमति ली गई, इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए अनुमंडल कार्यालय परिसर में अफरातफरी का माहौल बना रहा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।