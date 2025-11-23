पटना से मधेपुरा आ रहे लोगों की कार डिवाइडर से टकराई, 3 की मौत; दो की हालत नाजुक
मरने वालों में गुड्डू के मामा, मौसा एवं कार चालक शामिल हैं। गुड्डू पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी मां का पैर टूटा है, जबकि दो अन्य की हालत काफी नाजुक है। घायलों का इलाज डीएमसीएच एवं दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
बिहार के दरभंगा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां एनएच 27 पर दिल्ली मोड़ के पास ओवरब्रिज पर रविवार की अलसुबह हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कार में कुल सात लोग सवार थे। दुर्घटना कार के डिवाइडर से टकराने से हुई। कार सवार सभी लोग मधेपुरा के रहने वाले हैं। वे पटना से मधेपुरा लौट रहे थे।
बताया जाता है कि मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र के रैभी गांव निवासी प्रमोद यादव के पुत्र गुड्डू कुमार अपनी मां का इलाज कराने कुछ रिश्तेदारों एवं दोस्तों के साथ आईजीएमएस, पटना गए थे। वहां से सभी मधेपुरा लौट रहे थे। मरने वालों में गुड्डू के मामा, मौसा एवं कार चालक शामिल हैं। गुड्डू पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी मां का पैर टूटा है, जबकि दो अन्य की हालत काफी नाजुक है। घायलों का इलाज डीएमसीएच एवं दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है।