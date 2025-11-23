Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsthree people dead when car meet accident in darbhanga
पटना से मधेपुरा आ रहे लोगों की कार डिवाइडर से टकराई, 3 की मौत; दो की हालत नाजुक

पटना से मधेपुरा आ रहे लोगों की कार डिवाइडर से टकराई, 3 की मौत; दो की हालत नाजुक

संक्षेप:

मरने वालों में गुड्डू के मामा, मौसा एवं कार चालक शामिल हैं। गुड्डू पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी मां का पैर टूटा है, जबकि दो अन्य की हालत काफी नाजुक है। घायलों का इलाज डीएमसीएच एवं दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

Sun, 23 Nov 2025 10:13 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

बिहार के दरभंगा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां एनएच 27 पर दिल्ली मोड़ के पास ओवरब्रिज पर रविवार की अलसुबह हुई सड़क दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कार में कुल सात लोग सवार थे। दुर्घटना कार के डिवाइडर से टकराने से हुई। कार सवार सभी लोग मधेपुरा के रहने वाले हैं। वे पटना से मधेपुरा लौट रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जाता है कि मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र के रैभी गांव निवासी प्रमोद यादव के पुत्र गुड्डू कुमार अपनी मां का इलाज कराने कुछ रिश्तेदारों एवं दोस्तों के साथ आईजीएमएस, पटना गए थे। वहां से सभी मधेपुरा लौट रहे थे। मरने वालों में गुड्डू के मामा, मौसा एवं कार चालक शामिल हैं। गुड्डू पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी मां का पैर टूटा है, जबकि दो अन्य की हालत काफी नाजुक है। घायलों का इलाज डीएमसीएच एवं दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Darbhanga Darbhanga News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।