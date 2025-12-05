बिहार में तीन नए विभाग बनाएगी नीतीश सरकार, एक करोड़ नौकरी-रोजगार के लिए अलग डिपार्टमेंट
बिहार में जल्द तीन नए विभाग खुलेंगे। जिनसे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके किया। उन्होने लिखा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे
बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में जल्द तीन नए विभाग खुलेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है। इन तीन नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी। युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी एक्स पर ट्वीट कर सीएम नीतीश ने दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने अगले 5 वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए। इसके लिए ये विभाग खोले जाएंगे।
इसके अलावा बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम (Bihar Marketing Promotion Corporation) के सृजन से राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए हमलोग कृतसंकल्पित हैं।