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प्रशांत किशोर की जन सुराज में नहीं थम रही टूट, बांकीपुर चुनाव से पहले तीन और नेता बीजेपी में शामिल

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में टूट का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। जन सुराज के तीन और नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह, चेतना झांब जैसे नेता पीके का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 

प्रशांत किशोर की जन सुराज में नहीं थम रही टूट, बांकीपुर चुनाव से पहले तीन और नेता बीजेपी में शामिल

बिहार की बांकीपुर विधासनभा सीट पर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार झटके दे रही है। केसी सिन्हा समेत अन्य नेताओं के पाला बदलने के बाद अब शनिवार को तीन और जन सुराज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें अपनी पार्टी की सदस्यता दिला दी। रूबी गुप्ता, रूबी सिंह और अविनाश प्रताप रूडी सिंह का नाम शामिल है। इससे पहले गणित के मशहूर केसी सिन्हा और दीघा सीट से चुनाव लड़ चुके बिट्टू सिंह ने तीन दिन पहले जन सुराज पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा था।

पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को पीके की जन सुराज छोड़कर आए रूबी गुप्ता, रूबी सिंह और अविनाश प्रताप रूडी सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी दफ्तर में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और पार्टी की महामंत्री प्रति शेखर ने सभी नेताओं को अंगवस्त्र पहनाकर और सदस्यता पर्ची देकर पार्टी में शामिल कराया।

प्रशांत किशोर की जन सुराज को एक के बाद एक झटके दे रही बीजेपी

जन सुराज पार्टी में टूट लगातार जारी है। बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। बीजेपी इससे पहले पीके की पार्टी को किस्तों में तोड़ रही है। 15 जुलाई को गणित के जाने-माने प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वह 2025 के विधानसभा चुनाव में पटना की कुम्हरार सीट से जन सुराज पार्टी के टिकट पर लड़े थे। उनके साथ जन सुराज के नेता बिट्टू सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए।

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इसके अगले दिन, 16 जुलाई को जन सुराज पार्टी के कई और नेता भी बीजेपी में चले गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पीके की पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने वालों में फिल्म डायरेक्टर चेतना झांब भी शामिल रहीं। बीजेपी प्रशांत किशोर को एक के बाद एक झटका दे रही है।

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बांकीपुर में प्रशांत किशोर दे रहे बीजेपी को कड़ी टक्कर

पटना की बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार एवं प्रत्याशी प्रशांत किशोर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पीके के खुद चुनावी मैदान में उतरने से बांकीपुर की जंग रोचक हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट को जीतने के लिए प्रशांत किशोर खूब जोर लगा रहे हैं।

दूसरी ओर, अपना गढ़ बचाने के लिए बीजेपी भी हर तरह के दांव-पेच चल रही है। बीजेपी ने अपने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को बांकीपुर के चुनाव प्रचार में लगा दिया है। पीके की पार्टी के नेताओं को अपने पाले में लाने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी किसी भी हालत में यह सीट गंवाना नहीं चाहती है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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